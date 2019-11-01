نشرة أخبار برشلونة اليوم: نجمي البرسا يرحلان في يناير وحلم الصفقة الكبري يتبخر ومفاجأة عن نيمار والكشف عن الصفقة الجديد

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 1 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي استعدادت البارسا لمواجهة فريق ليفانتي في إطار منافسات الدوري الإسباني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 1 - 11 - 2019 :-





نجم برشلونة يقترب من الرحيل





إقترب نجم وسط برشلونة الإسبانى إيفان راكيتيتش اللاعب الكرواتي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو "الإسبانية أن لاعب وسط برشلونة إيفان راكيتيتش أصبحت فرصته في البقاء مع الفريق صعبة بعد عدم إقتناع المدرب ارنستو فالفيردى به وعدم مشاركته مع الفريق بصفه مستمرة.





وأشارت الصحيفه أن هناك شرط وحيد أمام رحيل راكيتيتش وهو عدم الإنتقال لفريق أتليتكو مدريد الإسبانى لأنه يعتبر منافسه المباشر في النادي.





نجم باريس سان جيرمان يبتعد عن صفوف البارسا





أصبح تعاقد نادي برشلونة مع نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي معقد للغايه بسبب العلاقات المتوترة بين الناديين.





وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" أن مسألة انتقال مبابي للعب ضمن صفوف البارسا أصبحت معقدة للغاية.





وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة بدأ بالفعل في البحث عن بدائل أبرزهم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والذي يعيش بأفضل حالاته بالفترة الحالية والذي يعد هدف كبير لكل الفرق الأوروبية.





برشلونة يعلن عن قائمة الفريق لمواجهة ليفانتي.. مفاجأة





أعلن ارنستو فالفيردي المدير الفنى لنادى برشلونة الإسبانى عن قائمة فريقه لمواجهة ليفانتى غدا السبت في مباريات الجولة الثانيه عشر من الليجا الإسبانية.





وشهدت القائمة عودة عثمان ديمبلي واستبعاد صامويل اومتيتي.

وضمت القائمة كل من :





تير شتيجن _ سميدو _ بيكي _ راكيتيتش _ بوسكيتس_توديبو _ ارثور _ سواريز _ ميسي _ نيتو _ لينجلت _ جريزمان _ البا _ سيرجي روبرتو _ فيدال _ دي يونج _ جونيور كارليس بيريز _ انسو فاتي





لاعب جديد يقترب من الرحيل





إقترب نادي برشلونة الإسبانى من الإستغناء عن خدمات نجم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، نظرًا لعدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق .





وذكرت صحيفة" دون بالون" الإسبانية، أن إدرة نادي برشلونة تتجه إلى الموافقة على رحيل النجم التشيلي أرتورو فيدال خلال الميركاتو الشتوي القادم، بعد جلوسه على دكة البدلاء، وهو ما قد يثير العديد من الأزمات داخل برشلونة.





فالفيردى يعلن عن مفاجأة تخص نيمار





تحدث أرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى عن كواليس صفقة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال المؤتمر الصحفى قبل لقاء ليفانتي غدا بالليجا الإسبانية





وعن كواليس صفقة نيمار قال: لم يطلب مني أحد تعديل عقدي من أجل ذلكـ ولم أعلم أن اللاعبين كانو مستعدين للتضحية المالية من أجل عودة نيمار.





الحلم في ثانية راح.. حلم برشلونة في ضم خليفة رونالدو ينتهي