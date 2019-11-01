اخبار ريال مدريد| ضربة قوية لزيدان قبل لقاء بيتيس.. بوجبا يخون الملكي.. بيريز يجهز عرضاً خرافياً لضم نجم ليفربول

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 1 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها عودة كلا من المصري محمد صلاح نجم ليفربول والفرنسي كيليان مبابي لدائرة اهتمامات الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :









- نجم تشيلسي بديل بوجبا في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عالمية أنه بعد تعقد صفقة بول بوجبا بسبب مطالب مانشستر يونايتد مازال يواصل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بحثه عن نجم خط وسط جديد لتعزبز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت التقارير أن زيدان وضع بول بوجبا كهدف أساسي له في الصيف الماضي ولكن مانشستر يونايتد أصر على الحصول على مبلغ 188 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدماته.





وكشفت التقارير الصحفية عن اقتراح فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد على زيدان بالتعاقد مع نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي الإنجليزي.





وأكدت التقارير أن كانتي حذر ناديه تشيلسي قبل بداية الموسم الحالي وهدده بالرحيل في حالة عدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وأشارت التقارير إلى أن زيدان يسعى لاستغلال وإغراء كانتي بالانضمام إلى ريال مدريد باعتباره أقل تكلفة من بول بوجبا كما أن سعره لن يزيد عن 120 مليون يورو.





وأوضحت التقارير أنه من المتوقع أن يسفر انضمام كانتي إلى الملكي عن رحيل أحد نجوم خط الوسط في الفريق وعلى الأرجح سيكون واحد من اللاعبين لوكا مودريتش أو توني كروس.





وذكرت تقارير صحفية بريطانية منتصف الشهر الماضي أن ريال مدريد يسعى لتعويض فشله في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي.





وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن ريال مدريد يعتبر كانتي حلما يخطط لتحقيقه وضمه إلى جوار كاسيميرو في وسط الملعب.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المشكلة تكمن في ارتباط كانتي البالغ من العمر 28 عامًا بعقد مع تشيلسي حتى عام 2023 مما سيرفع قيمة الصفقة.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي حدد قيمة كانتي وأكد أنها لا تقل عن 138 مليون جنيه إسترليني وهو رقم مقارب لسعر بوجبا الذي حدده مانشستر يونايتد.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد سيقوم بإغراء إدارة تشيلسي بعرض خدمات النجم الكولومبي خيميس رودريجيز الذي كان يعتبر هدفًا للفريق اللندني في وقتٍ سابق.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن إدارة الملكي تعتبر أن القيمة السوقية لرودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا لا تقل عن 58 مليون جنيه إسترليني وبالتالي يمكن استخدامه في تخفيض قيمة صفقة كانتي.





- نجما ريال مدريد خارج مواجهة ريال بيتيس في الليجا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد خاض مرانه الأخير اليوم ضمن استعدادته لخوض مواجهة ريال بيتيس غدًا السبت على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.





وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن كلا من جاريث بيل وخيمس رودريجيز لم يتدربا مع الفريق وسيغيب كلاهما عن المباراة نظرًا لعودة خيمس مؤخرًا من بلده كولومبيا بعد أن رزق بطفل بالإضافة إلى عدم وجود أي معلومات طبية عن حالة جاريث بيل.





وعلى نفس الجانب، واصل كلا من ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال بيتيس حقق الفوز في آخر مبارتين له على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي.





في حين سيسعى ريال مدريد لمواصلة سلسلة الانتصارات بعدما تمكن من سحق ليجانيس بخماسية نظيفة في الجولة الماضية واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة متأخرًا بفارق نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة.





وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني اليوم عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق ريال بيتيس يوم غد في الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري. وجاء قائمة ريال مدريد كالتالي:





حراسة المرمي: كورتوا وأريولا وألتيوب

خط الدفاع: كارفاخال وميلتياو وراموس وفاران وميندي ومارسيلو

خط الوسط: كروس وفالفيردي ومودريتش وكاسيميرو وإيسكو

خط الهجوم: بنزيما وهازارد وفينسيوس ويوفيتش ورودريجو جوس





واستبعد الفرنسي زين الدين زيدان 7 لاعبين من القائمة وهم:

- أودريوزولا

- ناتشو

- خيمس

- أسينسيو

- فاسكيز

- ابراهيم دياز

- ماريانو

- جاريث بيل





وكان ريال مدريد قد نجح في الفوز على فريق ليجانيس بخمسة أهداف مقابل لاشئ في الجولة الحادية من بطولة الدوري.





- ريال مدريد يستهدف نجم ليفربول لحل مشكلة الهجوم

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لحل أزمة خط الهجوم في الفريق.





وأكدت صحيفة "دياريو جول" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول خلال فترة الصيف القادمة.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد معىصلاح في الصيف لحل أزمة خط هجوم الفريق الذي يعاني منها النادي هذا الموسم.





كما كشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يستهدف ضم لاعبين آخرين غير صلاح أبرزهم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول والأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس.





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي.





وقد شارك محمد صلاح في 15 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.





- زيدان يختار التشكيل المثالي لريال مدريد

بدأ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني في الوصول إلى ملامح التشكيل المثالي للفريق الذي سيعتمد عليه بقية هذا الموسم.





وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن زيدان وضع يده على تشكيل ريال مدريد المثالي خلال الفترة القادمة وبالتحديد عفب مباراتي ليجانيس وجلطة سراي.





كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك لاعبين خرجوا من حسابات زيدان مثل فينيسيوس جونيور بينما هناك لاعبين سيتم الاعتماد عليهم كبدلاء مثل إيسكو ولوكا يوفيتش.





وأكدت الصحيفة أن زيدان ينتظر عودة جاريث بيل ولوما مودريتش ووصولهم إلى كامل ليقاتهم ليعتمد عليهم بشكل أساسي.









وكشفت الصحيفة عن التشكيل المثالي لزيدان الفترة القادمة وهو كالآتي:

كورتوا - كارفاخال - فاران - راموس - مارسيلو - فالفيردي - كاسيميرو - كروس - رودريجو - بنزيما - هازارد.





ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.









- صراع ثنائي إنجليزي على نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، على وجود صراع ثنائي شرس بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، ومواطنه مانشسر يونايتد، على نجم نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادى أرسنال دخل فى صراع شرس مع مواطنه مانشستر سيتى، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الإسباني فرانشيسكو إيسكو، لاعب ريال مدريد الإسبانى، فى الميركاتو الشتوى المقبل.





وأضافت الصحيفة، أن أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، يرغب فى التعاقد مع إيسكو ليكون بديلا للألمانى مسعود أوزيل، الذى اقترب من مغادرة الفريق في ظل خروجه من حسابات مدرب الفريق.





ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فأن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، يرحب برحيل اللاعب الذي خرج من حساباته أيضًا في الفترة الماضية.





وفي السياق ذاته، كان مانشستر يونايتد قد أبدى رغبته في الحصول على خدمات إيسكو في الفترة الماضية، بناءًا على رغبة مديره الفني سولشاير، ومن المنتظر أن تبلغ قيمة انتقال اللاعب إلى 60 مليون جنيه استرلينى .





ومن الجدير بالذكر أن إيسكو خرج من حسابات زيدان بعد تعرضه للعديد من الإصابات التي أبعدته عن التشكيل الأساسي كثيرًا، ويبحث اللاعب الآن عن المشاركة مع فريق أخر كأساسي للإنضمام من جديد لصفوف المنتخب الإسباني قبل إنطلاق بطولة أمم أوروبا القادمة.









- مفاجأة.. مهاجم ريال مدريد بديلاً لمارتينيز في إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أقتراب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من الإنتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، لتعويض الرحيل المنتظر لنجمه لاوتارو مارتينيز، خلال الفترة المقبلة.





وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان يسعى لحسم صفقة الصربي لوكا يوفيتيتش مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، بناءًا على تعليمات الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للنيراتزوري.





وكان يوفيتيتش قد تعرض لانتقادات لاذعة في الفترة الماضية، بسبب تراجع مستواه مع الميرنجي، وعدم استغلال فرص مشاركته بإثبات جدارته مع الفريق على عكس المنتظر منه من قبل جماهير الميرنجي.





ويرى أنطونيوكونتي أن يوفيتيتش هو اللاعب المناسب لتعويض رحيل نجمه لاوتارو مارتينيز، المرشح انتقاله بقوة إلى برشلونة الإسباني وفق توصيات كبيرة من مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وافتتح يوفيتيتش أولى أهدافه مع ريال مدريد أمام ديبورتيفو ليجانيس، في الجولة الماضية التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي ضمن بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، وأنتهت بفوز الميرنجي بنتيجة 5-0، ليواصل ملاحقته لغريمه التقليدي برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن.





يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 25 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر يوفنتوس.





- نجم باريس سان جيرمان يعود لدائرة اهتمامات ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد يخطط للدخول في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة في التعاقد مع احد النجوم لتدعيم خط الهجوم بعد مستوى المرينجي تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال هذا الموسم.





ووفقاً لصحيفة " Diario Gol " الإسبانية , فإن هناك إجماع داخل إدارة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز على التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ، لتدعيم خط الهجوم خلال المواسم القادمة، خاصة وأن اللاعب أحد نجوم كرة القدم العالميه وحصل مع منتخب فرنسا العام الماضي علي كأس العالم.





وأشارت الصحيفه أن إدارة ريال مدريد، تضع عدة أسماء للتعاقد مع أحدهم الصيف المقبل وهم: ساديو ماني ومحمد صلاح نجوم ليفربول الإنجليزي وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالى ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي .





ويقدم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان موسم مميز للغايه مع فريقه ببطولة الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، ويعد أحد أفضل اللاعبين الشباب في كرة القدم خلال الأعوام الماضية، مما جعل ذلك يربط اسمه مع أكبر الأندية العالمية التي تسعي بالتعاقد معه ويعد أبرزها ريال مدريد.





وكانت تقارير صحفية قد أشارت أن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز يسعوا للتعاقد مع كيليان مبابي لتعويض رحيل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى الحالي، وانهم بصدد تقديم عرض لباريس سان جيرمان مقدر بقيمة 300 مليون يورو.





- أنا خدت الضربة بجد.. بوجبا يطعن زيدان في مقتل

اقترب النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد من الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن بول بوجبا ينأى بنفسه بعيدًا عن ريال مدريد، حيث قرر انهاء مسألة إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد واللعب تحت قيادة مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان، من أجل مزاملة البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا في صفوف باريس.





وتابعت، أن بوجبا يفضل اللعب إلى جانب نيمار، بالرغم من إداركه سعي زيدان لضمه إلى صفوف ريال مدريد، أنه الهدف الرئيسي للنادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأضافت، أن فلورنتينو بيريز حاول إثناء زيدان عن رغبته في ضم بوجبا، بسبب السعر المفرط التي تطالب به إدارة مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل اللاعب، بالإضافة إلى ظهوره بصورة متواضعة خلال الفترة الأخيرة مع مانشستر يونايتد.





وأنهت، أن فلورنتينو بيريز قد ينجح في اقناع زيدان بعدم مواصلة المفاوضات حول الغزال الفرنسي، نظرًا لكثرة تعرضه للإصابة، وخصوصًا على مستوى الكاحل، إلا إذا قامت إدارة اليونايتد بتقليل مطالبها.





- مين يشتري؟.. سالزبورج يُعلن سعر بيع هالاند

حدد نادي ريد بل سالزبورج النمساوي سعر بيع أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لأي نادي يرغب في ضمه الفترة القادمة.





وأكدت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن نادي سالزبورج حدد سعر بيع النرويجي إرلينج براوت هالاند مهاجم الفريق خلال الفترة القادمة.





وكشفت الشبكة أن نادي سالزبورج يرغب في الحصول على مبلغ 45 مليون يورو من أي نادي يرغب في التعاقد مع هولاندا خلال انتقالات يناير القادمة.





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع هالاند خلال فترة الشتاء القادم أبرزها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي ريال مدريد الإسباني.



