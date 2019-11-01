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البابا تواضروس: القوا متاعبكم ومشقاتكم أمام مذبح الله

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:36 م
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البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
حازم رفعت
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أطلق المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، اليوم الجمعة، الحلقة الأحدث من حملة "علمني بحياتك"، من ضمن برنامج تعليم البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية على "فيس بوك" بعرض نبذة عن جولات البابا الرعوية، وتحدث قداسة البابا تواضروس خلالها عن كيفية تحمل المصاعب والمشقات، حيث اشار الي الاية التي تقول «إِنَّنَا مِنْ أَجْلِكَ نُمَاتُ كُلَّ النَّهَارِ« (رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 8: 36)، مضيفًا "أن الخدمة تصطحبها متاعب، فعليكم أن تحتملوا تلك المتاعب علي المذبح".

وأكد " تواضروس"، أن المذبح هو الذي يحمل عنا كل الاتعاب بكل ألامه الجسدية والنفسية والروحية، لافتا الي أن نُلقي كل هذه الاتعاب في بحر الصلاة الواسع، مضيفًا: عندما نقف أمام المذبح المقدس نجد راحة.

كان البابا تواضروس الثاني، قد بدأ منذ أمس الخميس، في خلوة روحية بمقره البابوي في مركز اللوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي العامر في وادي النطرون، وذلك عقب جولة رعوية مطولة ببلاد المهجر شملت دول فرنسا وبلجيكا والنمسا.

وقالت مصادر صحفية أن البابا تواضروس سيعود إلى مقره الباباوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، غدًا السبت.

وأوضحت المصادر أن دير الأنبا بيشوي يستعد حاليًا لاحتضان 3 مناسبات من أكبر مناسبات الكنيسة في نهاية العام منها سيمينار مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، وعيد تجليس تواضروس في الرابع عشر من نوفمبرالجاري، بالاضافة الي عيد تجليس البابا الراحل شنودة الثالث والذي يحل في الثامن عشر من الشهر الجاري.
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فيس بوك علمني بحياتك المذبح الكنيسة القبطية البابا تواضروس

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