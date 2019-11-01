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في موسم الرياض.. السعوديون يشكرون تركي آل الشيخ: لا نحتاج السفر للخارج

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:30 م
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موسم الرياض
موسم الرياض
هدى عبدالرازق
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أجرى الإعلامي عمرو أديب، حلقة برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، من داخل موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث استضاف عدد من حضور موسم الرياض.

وقال مواطن سعودي يدعى هشام: "السعودية أحضرت ما نشاهده في الخارج إلى داخل بلادنا"، وعقب مواطن آخر: "كنا بنروح أمريكا حتى نشاهد الـ "WWE"، الآن مش محتاجين نسافر مكان"، وأضاف آخر: "أنا مصري، ومبسوط أني بحضر فعاليات موسم الرياض".

ووجه مواطن آخر، التحية إلى المستشار تركي آل الشيخ على مجهوده لإسعاد السعوديين، وقال مواطن آخر سعودي الجنسية: "إن وجود حفلات ترفيهية داخل السعودية يسعدهم كثيرا".
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الكلمات المفتاحية

موسم الرياض فعاليات تركي آل الشيخ السعودية الإعلامي عمرو أديب

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