وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)

كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، مجموعة من الشخصيات وساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربي بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، وعلى رأسهم "الكينج" محمد منير، والشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة "كريم العراقى"، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل اسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الايقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.





ومن المنتظر أن يعتلي "المكينج" محمد منير، خشبة المسرح الكبير، بعد قليل لإحياء أولى حفلات المهرجان، ولذي من المقرر أن ييقدم باقة من ألمع أغانيه التي يعشقها الجمهور، واستطاعأن يكون من خلالها قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار مشواره الفني,





وتقام فعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان.





جدول حفلات المهرجان





وفي يوم السبت 2 نوفمبر، تقدم الحفل الأول فرقة السلطانة الأولى للموسيقى والفنون من دولة "عمان"، يعقبة حفل الفنانة رحاب مطاوع من "مصر"، فضلًا عن مشاركة الفنان سعد رمضان من "لبنان"، كما يقدم الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقته الموسيقة فقرة غنائية متميزة.





ويشهد اليوم الثالث من فعليات المهرجان الأحد 3 نوفمبر ، مشاركة الفنانة مي فاروق "مصر"، يعقب ذلك فقرة صوليست جيتار وحيد ممدوح "الأردن"، بالإضافة إلى فقرة غنائية يحيها الفنان مروان خوري بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.





وفي يوم الاثنين 4 نوفمبر، الفنانة آيات عامر "مصر"، والفنان فؤاد زبادي "المغرب"، وجهاد عقل "لبنان"، والفنان محمد الحلو "مصر"، وفرقة "الحفني" قبادة الموسيقار هشام نبوي.





الثلاثاء 5 نوفمبر، يحي الحفل الأول الفنان فرات قدوري "العراق"، والحفل الثاني الفنانة سوما "مصر"، يعقبه حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر "مصر"، بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.





الأربعاء 6 نوفمبر، حفل الفنانة أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات.





الخميس 7 نوفمبر، صولو عود الدكتور ممدوح الجبالي "مصر"، ثم حفل الفنانة ريهام عبدالحكيم "مصر"، يعقبه صولو "تشيللو" عماد عاشور، ثم حفل الفنان علي الحجار، قيادة المسترو أحمد عامر.