Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:19 م
Advertisements
مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
سعد نبيل - تصوير: مصطفى الديب
Advertisements
كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، مجموعة من الشخصيات وساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربي بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، وعلى رأسهم "الكينج" محمد منير، والشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة "كريم العراقى"، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل اسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الايقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ومن المنتظر أن يعتلي "المكينج" محمد منير، خشبة المسرح الكبير، بعد قليل لإحياء أولى حفلات المهرجان، ولذي من المقرر أن ييقدم باقة من ألمع أغانيه التي يعشقها الجمهور، واستطاعأن يكون من خلالها قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار مشواره الفني,

وتقام فعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان.

جدول حفلات المهرجان

وفي يوم السبت 2 نوفمبر، تقدم الحفل الأول فرقة السلطانة الأولى للموسيقى والفنون من دولة "عمان"، يعقبة حفل الفنانة رحاب مطاوع من "مصر"، فضلًا عن مشاركة الفنان سعد رمضان من "لبنان"، كما يقدم الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقته الموسيقة فقرة غنائية متميزة.

ويشهد اليوم الثالث من فعليات المهرجان الأحد 3 نوفمبر ، مشاركة الفنانة مي فاروق "مصر"، يعقب ذلك فقرة صوليست جيتار وحيد ممدوح "الأردن"، بالإضافة إلى فقرة غنائية يحيها الفنان مروان خوري بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.

وفي يوم الاثنين 4 نوفمبر، الفنانة آيات عامر "مصر"، والفنان فؤاد زبادي "المغرب"، وجهاد عقل "لبنان"، والفنان محمد الحلو "مصر"، وفرقة "الحفني" قبادة الموسيقار هشام نبوي.

الثلاثاء 5 نوفمبر، يحي الحفل الأول الفنان فرات قدوري "العراق"، والحفل الثاني الفنانة سوما "مصر"، يعقبه حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر "مصر"، بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.

الأربعاء 6 نوفمبر، حفل الفنانة أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات.

الخميس 7 نوفمبر، صولو عود الدكتور ممدوح الجبالي "مصر"، ثم حفل الفنانة ريهام عبدالحكيم "مصر"، يعقبه صولو "تشيللو" عماد عاشور، ثم حفل الفنان علي الحجار، قيادة المسترو أحمد عامر.
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
وزير الثقافة تكرم شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمهرجان الموسيقى (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الثقافة محمد منير ايناس عبدالدايم الكينج

أخبار تهمك

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أحمد فتحي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب ليفربول يتخذ قراره بالرحيل إلى إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 19 ساعة

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا

منذ ساعة و 24 دقيقة

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ ساعة و 28 دقيقة

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

موضوعات متعلقة

قبل الإعلان عنه بـ24 ساعة.. ننفرد بنشر تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

محمد منير وفاروق جويدة أبرز المكرمين بالدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية

حلمي بكر: "أنا شديد الغيرة على الأغنية المصرية وأم كلثوم سبتني لتدني اخلاقي"

جيهان مرسي توجه الشكر لمطربين ساهموا في نجاح مهرجان الموسيقى العربي على الدورات السابقة

أمسية غنائية مكسيكية في الأوبرا المصرية الخميس المقبل

محمد منير نجم افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الـ 28

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:49 م

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا

09:53 م

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

08:28 م

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status