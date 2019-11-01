بعد موسم واحد فقط.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل

يقترب أحد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني الجديد من الرحيل عن صفوف الفريق بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة.









يوفيتش يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

وكشفت صحفية "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد يقترب من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





سبب ر غبة يوفيتش في الرحيل عن ريال مدريد

وأكدت الصحيفة أن يوفيتش يريد الرحيل عن ريال مدريد في يناير القادم بسبب قلة مشاركته من الفريق رغبة منه في الحصول على دقائق لعب أكثر في نادي أخر.





موقف ريال مدريد من رحيل يوفيتش

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد لن يمانع في رحيل لوكا يوفيتش عن صفوف الفريق في الشتاء حيث يرى النادي أنه لم يستفد منه حتى الآن في خط الهجوم.









يذكر أن نادي ريال مدريد كان قد تعاقد مع يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت.









مشاركات لوكا يوفيتش مع ريال مدريد

وقد شارك لوكا يوفيتش في 13 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد منذ انضمامه إلى النادي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.



