Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد.. ملامح الفصول الأربعة تغيرت.. وعاكفون على توصيف مناخ مصر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تغيرات مناخية تضرب العالم كله، ومنها جمهورية مصر العربية.

وأَضاف "صابر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن ملامح الفصول الأربعة تغيرت بسبب التغيرات المناخية التي تضرب العالم.

وأشار القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عاكفة الآن على دراسة المناخ لمدة مائة عام من 2010 وحتى 2100؛ حتى تعرف مناخ مصر المستقبلي، لافتًا إلى أنها تستخدم جميع السيناريوهات المناخية، مضيفًا أنهم سينتهوا من هذه الدراسة هذه العام، وسيحددوا توصيف مناخ مصر الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مناخ مصر درجات الحرار ة الارصاد الجوية اﻻرصاد اخبار

أخبار تهمك

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 19 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ ساعة و 26 دقيقة

أحمد فتحي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ يوم

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لاعب ليفربول يتخذ قراره بالرحيل إلى إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا

منذ ساعة و 22 دقيقة

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: مصر مضطربة مناخيًا منذ حوالي 4 سنوات

"كلها خرافات".. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ"زعابيب أمشير" بدءا من الغد

أمطار - انخفاض حرارة - موجة سيئة من الطقس تضرب البلاد بدءا من الغد

رئيس الأرصاد: "مناخنا اتغير.. وندرس تحديد وصيف دقيق لجو مصر"

رئيس هيئة الأرصاد الجوية يكشف أسباب تغير مناخ مصر في الفترة الأخيرة

تعرف على سبب موجة الطقس السيىء التي تعيشها مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:49 م

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا

09:53 م

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

08:28 م

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status