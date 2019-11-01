الأرصاد.. ملامح الفصول الأربعة تغيرت.. وعاكفون على توصيف مناخ مصر

قال أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تغيرات مناخية تضرب العالم كله، ومنها جمهورية مصر العربية.



وأَضاف "صابر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن ملامح الفصول الأربعة تغيرت بسبب التغيرات المناخية التي تضرب العالم.



وأشار القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عاكفة الآن على دراسة المناخ لمدة مائة عام من 2010 وحتى 2100؛ حتى تعرف مناخ مصر المستقبلي، لافتًا إلى أنها تستخدم جميع السيناريوهات المناخية، مضيفًا أنهم سينتهوا من هذه الدراسة هذه العام، وسيحددوا توصيف مناخ مصر الجديد.

