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محمد رفعت الإمام: أي تركي أيًا كان توجهه بداخله عثماني قديم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:16 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ المعاصر والحديث بكلية الآداب إن جمال باشا، أحد القادة الأتراك عام 1916 ذبح 8 آلاف مثقف عربي عندما طالبوا بالقومية العربية في بداية القرن الماضي.

وأضاف "رفعت"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن الأتراك تسببوا في مجاعة وانتشار أوبئة وأمراض لأهالي الشام، ورحلوا أهل الشام من ديارهم ليحلوا محل الأرمن الذي تم ترحيلهم من شرق الأناضول إلى ولايات حلب العربية؛ وتم ذبحهم في الطريق.

وتابع أن الأتراك كانوا يشعروا بتهديد من الأرمن والعرب والأكراد؛ ولذلك استثمروا ظروف الحرب العالمية الأولي، واستطاعوا جعل الأكراد أعداء الأرمن باسم الجهاد بينما تم تصفية النخبة العربية عام 1915 و1916 في لبنان وسوريا، لافتًا إلى أن القرار الأمريكي بالاعتراف بمذابح الأرمن وحد الداخل التركي المعارضة مع الحكومة، معقبًا: "أي تركى أيا كان توجهه فبداخله عثماني قديم".
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الكلمات المفتاحية

مصر محمد رفعت عثماني تركيا اخبار

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