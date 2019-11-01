الجيش الليبي يعلن إحباط محاولة تقدم للمليشيات بضواحي طرابلس

تمكن الجيش الوطني الليبي، من إحباط محاولة تقدم المليشيات الإرهابية على نقاط تمركز اللواء 73 مشاة في محور كزيرما، والأحياء البرية جنوبي العاصمة طرابلس.

وجاءت التطورات الميدانية الجديدة بعد أيام من نجاح قوة الاقتحام 35 التابعة للواء 73 مشاة بالجيش الليبي، في السيطرة على منطقتي الأحياء البرية وكازيرما بشكل كامل.

وجاء هذا بعد سلسلة غارات جوية نفذتها قوات الجيش الوطني الليبي في مناطق سيطرة قوات حكومة السراج غير الشرعية، حيث استهدفت الطائرات الحربية محيط وزارة داخلية حكومة الوفاق بطرابلس ومواقع أخرى في طريق المطار المغلق جنوبي العاصمة.

وأحرزت قوات الجيش الليبي تقدمات جديدة في محور اليرموك ومنطقة الخلة، ومنطقة الزطارنة جنوب شرقي العاصمة.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن القوات الجوية نفذت أكثر من 16 ضربة جوية مباشرة على مواقع المليشيات في عين زارة والمشروع وكوبري الفروسية.

وكشف الجيش الليبي النقاب عن تنفيذ قواته الجوية غارات على مواقع متفرقة بالكلية الجوية بمصراتة، دمّر خلالها قاعدة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيّرة.

وأوضح الجيش، في بيان، أن الاستخبارات التابعة رصدت أماكن متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة، تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة.

وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي أن العملية العسكرية لتحرير طرابلس تقترب من نهايتها، وتحقيق أهدافها، وهو تحرير طرابلس وكامل التراب الليبي من هيمنة المليشيات والتنظيمات الإرهابية والمرتزقة الأجانب.