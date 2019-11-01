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أديب يعرض رسالة لـ"تركي آل الشيخ".. ويؤكد: موسم الرياض ليس حفلة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:10 م
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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن فاعلية "WWE" بموسم الرياض تستقبل نحو 600 ألف زائر، موضحا أنه بجانب تلك الفاعلية هناك أكثر من فاعلية أخرى مقامة في آن واحد، مضيفا أن هناك إمكانيات ضخمة تقدمها السعودية في هذا الحدث.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن موسم الرياض ليس حفلة، أو مطعم، وإنما هو جهد ضخم، حيث أن أكبر الجهات الترفيهية في العالم مشاركة في موسم الرياض، مضيفا أن كل حضور موسم الرياض يشعرون بحماسة شديدة، معلقا: "نحن نشاهد شيىء عالمي"

وعرض "أديب"، مقطع فيديو مسجل للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية يتحدث فيه عن موسم الرياض، قال فيه: "إن كل الفاعليات في موسم الرياض حجزت.. فهناك 5 مليون زائر، و100 أف زائر تستقبلهم السعودية في أسبوعين".
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الكلمات المفتاحية

موسم الرياض زائر تركي آل الشيخ السعودية الإعلامي عمرو أديب

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