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صحة البحر الأحمر: فحص 564 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:09 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برأسة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن فحص 564 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسح السمعى للأطفال حديثي الولاده والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع وذلك منذ إطلاق المبادرة منذ أول سبتمبر الماضي.

ومن جانبه أكد "مرعي"، تم تخصيص 8وحدات صحية لإجراء الكشف السمعى للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى 28يوم، موضحًا انه تم ادراج خانة الفحص السمعى بشهادة الميلاد الجديدة ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات ليتم انشاء ملف كامل للطفل يتضمن كل مايخص حالته الصحية والتأكد من سلامته.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم تحويل 8 اطفال لإعادة تقييم حالتهم وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول فى الوحدة الصحية واذا ثبت أن الطفل غير طبيعي يتم تحويله إلى مستشفى الغردقة العام حيث انها مستشفى الإحالة بالمحافظة.

وأشارووكيل وزارة الصحة، أن بالمبادرة منذ انطلاقتها الأولى منتظم وبشكل جيد وأن هذه الحملة القومية تنال رضاء مواطنى محافظة البحر الأحمر.
صحة البحر الأحمر: فحص 564 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
صحة البحر الأحمر: فحص 564 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
صحة البحر الأحمر: فحص 564 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
صحة البحر الأحمر: فحص 564 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
صحة البحر الأحمر: فحص 564 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
صحة البحر الأحمر: فحص 564 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
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مصر بالبحر الأحمر المسح السمعي البحر الاحمر اخبار

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