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عصام الحضري يطير إلى هونج كونج

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:05 م
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بوابة الفجر
أحمد شاكر
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توجه عصام الحضري اسطورة حراسة المرمى في مصر، الى هونج كونج من اجل قضاء فترة معايشة مع أحد الأندية هناك.

وقال الحضري إنه تلقى دعوة من أحد الفرق في هونج كونج لقضاء فترة معايشة معه نظرا لخبرته الكبيرة في مجال حراسة المرمى، ووافق من أجل الاستفادة نظرا لأنه في الفترة المقبلة يسعى للحصول على رخصة مدرب لحراس المرمى.

وأوضح الحضري، أنه سيقضي نحو أسبوع في هونج كونج، وبعدها سيعود إلى مصر، مشيرا إلى أنه سيتجه مرة أخرى خلال الشهر المقبل؛ لقضاء فترة معايشة في 3 دول أوروبية "هولندا وإيطاليا وألمانيا" مع بعض الأندية الكبرى هناك.

وشدد على أنه يتطلع في المرحلة المقبلة للعمل مدربًا لحراس المرمى في أحد الدول الخليجية، لكنه يريد في الوقت الحالي الحصول على المزيد من الخبرات في هذا المجال، وبعدها سيبدأ العمل حتى يظهر بمستوى مميزا مثلما كان عليه في الملعب.

عصام الحضري بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف نادي دمياط في دوري الدرجة الثانية لكنه تألق بشكل لافت للأنظار، وساهم في تأهل فريقه لدوري القسم الأول، وهنا حظي بإعجاب مسؤولو النادي الأهلي الذين طلبوا التعاقد معه عام 1996، ولكنه جلس احتياطيًا للحارس العملاق أحمد شوبير، إلي أنه استمر في الاجتهاد والتركيز ينتظر الحصول على الفرصة.

وخاض "الحضري" مباراته الرسمية الأولي مع الأهلي أمام فريق شباب إتحاد البليدة الجزائري في 4 سبتمبر لعام 1996، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية أبطال الدوري، وحقق المارد الأحمر فوزًا كاسحًا في هذه المباراة بالفوز بنتيجة 5 - 1، سجل الأهداف (مشير حنفي - حسام حسن - وليد صلاح الدين - أحمد كشري - سيد غريب).

- أرقام وألقاب عصام الحضري مع الأهلي:

حقق "الحضري" العديد من الألقاب والأرقام المميزة خلال مشواره مع الأهلي، حيث خاض مع المارد الأحمر 309 مباراة (195 بالدوري الممتاز - 18 بكأس مصر - 4 بالسوبر المصري - 81 مباراة ببطولات إفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم - 8 مباريات بالبطولات العربية), ورغم كونه حارس مرمي لكنه سجل هدفًا في مرمي كايزر تشيفيز بطل جنوب إفريقيا في لقاء السوبر الإفريقي عام 2002.

كما توج عصام الحضري بالعديد من البطولات مع الأهلي (7 ألقاب الدوري الممتاز - 4 كأس مصر - 4 كأس السوبر المصري - 3 دوري أبطال إفريقيا - 3 كأس السوبر الإفريقي - 2 السوبر العربي - 1 البطولة العربية للأندية)

- أندية لعب لها "الحضري" بعد الأهلي:

لعب عصام الحضري لعدة أندية بعد هروبه من النادي الأهلي عقب بطولة أمم إفريقيا 2008 بحثًا عن خوض تجربة إحتراف أوروبية، حيث مثل أندية ( سيون السويسري - المريخ السوداني - الاتحاد السكندري - الزمالك - الإسماعيلي)، وحقق لقب كأس سويسرا 2009 مع سيون، والدوري السوداني ، وكأس السودان "مرتين" مع المريخ.

- أرقام "السد العالي" مع منتخب مصر:

لعب عصام الحضري 157 مباراة دولية مع منتخب مصر، وحقق لقب بطولة أمم إفريقيا 4 مرات مع الفراعنة أعوام 1998، 2006، 2008، 2010، كما حقق مع المنتخب دورة الألعاب الإفريقية 1995، ودورة الألعاب العربية 2007.

ويعتبر "الحضري" أكبر لاعب شارك في تاريخ كأس العالم بعد مشاركته في مونديال روسيا 2018 وعمره (45 عامًا، 5 شهور، 11 يومًا)، كما أنه أكبر لاعب شارك في تاريخ بطولة أمم إفريقيا بعد مشاركته في "كان 2017" وكان عمره (44 عامًا وشهرين)
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الكلمات المفتاحية

عصام الحضري الحضري

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