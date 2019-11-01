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عاجل.. تقارير سعودية تؤكد اقتراب "بن سلمان" من شراء مانشستر يونايتد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:55 م
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محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
حسن شحاتة
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أكدت تقارير صحفية سعودية، على أقتراب محمد بن سلمان ولي العهد، من شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "سبورت" السعودية، أن ولي العهد أرسل عرضا إلى نادي مانشستر يونايتد من أجل شراء النادي الإنجليزي العريق.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن تقارير إنجليزية أكدت على تواجد ريتشارد أرنلود، مدير مانشستر يونايتد في السعودية، خلال الفترة الماضية، من أجل التفاوض مع العرض المقدم من محمد بن سلمان، والمقدر بشراء نسبة كبيرة من أسهم النادي مقابل 3 مليار جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ولي العهد يتطلع للحصول على نسبة كبيرة من عائلة جلازر، المالكة للنادي الإنجليزي والمقدرة بـ 91% من أسهم النادي.

وصرح ريتشارد، مدير اليونايتد خلال جلسة المفاوضات قائلاً: "شكرا على هذا الترحيب الرائع الذي حظينا به في الرياض، نحن نمتلك أكثر من مليار مشجع حول العالم، ومبارياتنا تذاع من خلال 80% من محطات التلفاز، ولدينا تواصل مع 200 مليون مشجع ونتواصل معهم".

ومن الجدير بالذكر أن عائلة جلازر كانت قد رفضت عرضًا من السعودية لشراء النادي، ولكن التقارير أشارت إلى أن هناك رغبة لتقديم عرض جديد.
عاجل.. تقارير سعودية تؤكد اقتراب "بن سلمان" من شراء مانشستر يونايتد
عاجل.. تقارير سعودية تؤكد اقتراب "بن سلمان" من شراء مانشستر يونايتد
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