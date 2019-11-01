الدوري السعودي.. تعرف على مباريات غدا السبت 2/11/2019

تقام غدًا السبت الموافق 2/11/2019، مجموعة من المباريات المثيرة في بطولة الدوري السعودي، حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة تلك اللقاءات ا لهامة.





مباريات الدوري السعودي غدا السبت 2/11/2019





- العدالة ضد الحزم في تمام الساعة الخامسة إلا ثلث عصرًا.





- التعاون ضد الشباب في الساعة تمام الخامسة مساءًا.





- النصر ضد أبها في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءًا.





ولعب فريق الفيصلي ضد ضمك، والرائد ضد الوحدة اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي، وتمكن الفيصلي من تحقيق الفوز على ضمك بنتيجة 2-0 سجلهما لويس جوستافو في الدقيقة 15 و خالد أحمد الغامدي 57، بينما فاز فاز الرائد على الوحدة بنتيجة 3-2 سجل أهداف الرائد جلال الداودي هدفين في الدقيقة 42 - 92، ورائد الغامدي في الدقيقة 95، بينما سجل أهداف الوحدة اللاعب أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 75، وكريج جوديون في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.



