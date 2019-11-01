عاجل.. لاعب ليفربول يتخذ قراره بالرحيل إلى إسبانيا





أكد الاسباني لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي رغبته في الرحيل عن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والعودة الي اسبانيا.





سبب رغبة اللاعب في الرحيل الي اسبانيا

قال بيدرو تشيرفيلا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة:" الوضع الحالي في الفريق لا يعجبني و أرغب في الرحيل الي اسبانيا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ‏كان هنالك عدة فرص للرحيل من ليفربول و كنت على وشك المغادرة، أو أنني سأغادر ، لكن في ظل ظروف أشخاص آخرين لا يمكنني الاستمتاع بالدقائق التي أريدها في إسبانيا، حدث الشيء نفسه قليلا هذا الصيف. كنت على وشك الذهاب إلى إسبانيا مرة أخرى ، لكن نظرًا للظروف ، قرر النادي أنه يجب علي البقاء مرة أخرى، ‏كنت أحب المشاركة في كل مرة أتيحت لي الفرصة لكن عليك أن تكون واقعياً الفرص ليست مستمرة بسبب اللاعبين في النادي، ‏نعم أنا أود إيجاد حل في يناير والعودة إلى إسبانيا. وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فإنني اتطلع إلى العودة إلى إسبانيا بالتأكيد في الصيف المقبل".





ويستعد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لملاقاة نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه غدا السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام فى تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.



