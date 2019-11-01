5 مباريات سهلة تنتظر مانشستر يونايتد في شهر نوفمبر

يدخل فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير شهر نوفمبر راغبا في تحقيق المزيد من الانتصارات، حيث سيواجه الفريق جدول سهل نوعا ما في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.





وكان قد نجح اليونايتد في تحقيق الفوز باخر مبارياته في شهر أكتوبر على فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات مانشستر يونايتد في شهر نوفمبر.





- يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على فريق بورنموث يوم 2 نوفمبر في الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.





- ويستضيف فريق اليونايتد على ملعب الأولدترافورد نظيره فريق بارتيزان في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي يوم 7 نوفمبر في الساعة العاشرة مساءً.





- ويعود فريق مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي عندما يستقبل فريق برايتون على ملعبه يوم 10 نوفمبر في الساعة الرابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.





- ويستضيف فريق شيفيلد يونايتد نظيره فريق مانشستر يونايتد يوم 24 نوفمبر في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج وستكون تلك المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي خلال هذا الشهر.





- ويلتقي فريق مانشستر يونايتد مع أستانا يوم 28 نوفمبر في الساعة الخامسة والنصف مساءً في إطار منافسات الجولة الحاسمة اليورباليج.