Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 مباريات سهلة تنتظر مانشستر يونايتد في شهر نوفمبر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:22 م
Advertisements
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
Advertisements
يدخل فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير شهر نوفمبر راغبا في تحقيق المزيد من الانتصارات، حيث سيواجه الفريق جدول سهل نوعا ما في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.

وكان قد نجح اليونايتد في تحقيق الفوز باخر مبارياته في شهر أكتوبر على فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات مانشستر يونايتد في شهر نوفمبر.

- يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على فريق بورنموث يوم 2 نوفمبر في الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

- ويستضيف فريق اليونايتد على ملعب الأولدترافورد نظيره فريق بارتيزان في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي يوم 7 نوفمبر في الساعة العاشرة مساءً.

- ويعود فريق مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي عندما يستقبل فريق برايتون على ملعبه يوم 10 نوفمبر في الساعة الرابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

- ويستضيف فريق شيفيلد يونايتد نظيره فريق مانشستر يونايتد يوم 24 نوفمبر في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج وستكون تلك المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي خلال هذا الشهر.

- ويلتقي فريق مانشستر يونايتد مع أستانا يوم 28 نوفمبر في الساعة الخامسة والنصف مساءً في إطار منافسات الجولة الحاسمة اليورباليج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد مباريات مانشستر يونايتد مباريات مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد سولشاير

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الحلم في ثانية راح.. حلم برشلونة في ضم خليفة رونالدو ينتهي

منذ ساعة و 13 دقيقة

نحن لا نُريدك.. نجم برشلونة يتخذ قرار الرحيل بلا عودة

منذ أقل من ساعة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ يوم

أحمد فتحي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

منذ ساعة و 18 دقيقة

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

التعادل يحسم موقعة مانشستر يونايتد وتشيلسي في قمة البريميرليج

جدول مباريات تشيلسي في شهر سبتمبر

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة محمد صلاح المقبلة مع ليفربول

قمة نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام اليونايتد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:28 م

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

08:06 م

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

11:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status