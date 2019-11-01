Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تركي آل الشيخ" يكشف عن إنجازات فعاليات "موسم الرياض" الترفيهي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:18 م
Advertisements
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
محمد سمير
Advertisements
استعرض المستشار تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، جانباً جديداً من إنجازات موسم الرياض الترفيهي، الذي مضى على افتتاحه نحو أسبوعين.

وأوضح "آل الشيخ" في تسجيل مصور على صفحته الرسمية بموقع التدوين المصغر "تويتر"، أنّ العديد من الفعاليات الخاصة بموسم الرياض قد امتلأت عن آخرها، حيث حققت عددا كبيراً من الزوار.

ولفت إلى أنّ من بين هذه الفعاليات، التي حققت عدداً ضخماً من الزوار، نبض الرياض، والبوليفار، ومدينة ونتر لاند، والسفاري، بالإضافة إلى الحفلات والمطاعم، وواجهة الرياض.

وكشف أن "موسم الرياض" حقق إلى الآن في خلال أسبوعين فقط، 5 مليون زائر، و 100 ألف سائح، فيما لا يزال الموسم ممتداً لأكثر من شهر ونصف.

وافتتح "موسم الرياض" الترفيهي قبل نحو أسبوعين، في منطقة "بوليفارد الرياض" وهي إحدى المناطق الرئيسية في الموسم المخصصة للفعاليات، تخللها مسيرة ضخمة، تعتبر أكبر مسيرة استعراضية بالمملكة.

وشارك في المسيرة أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، بالإضافة إلى عرض دبابات هارلي والألعاب النارية، بالإضافة إلى مدرج لرؤية المسيرة الافتتاحية.

وتحتضن منطقة "البوليفارد" الكثير من الفعاليات الضخمة المتنوعة، حيث تضم العديد من المطاعم العالمية والعربية، التي تم استقطابها خصيصًا لموسم الرياض وسط مساحة ضخمة، فضلاً عن عدد كبير من الفعاليات الأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موسم الرياض تركي آل الشيخ ترفيه السعودية الرياض

أخبار تهمك

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد فتحي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نحن لا نُريدك.. نجم برشلونة يتخذ قرار الرحيل بلا عودة

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 18 ساعة

الحلم في ثانية راح.. حلم برشلونة في ضم خليفة رونالدو ينتهي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يعرض ما يخص "موسم الرياض" السعودي

تعرف على هدية تركي آل الشيخ لـ"موسم الرياض" السعودي (فيديو)

معرض "إنمي".. كيف شجع تركي آل الشيخ نساء المملكة على المشاركة في موسم الرياض؟

3 ايام في الساحل ودبابات هارلي.. بوليفارد الرياض يحمل في طياته الكثير من المفاجآت

بوليفارد موسم الرياض.. خريطة مرورية لسهولة الوصول (فيديو)

آل الشيخ: رؤية ولي العهد خلف ما نشهده اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:28 م

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

08:06 م

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

11:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status