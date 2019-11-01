"تركي آل الشيخ" يكشف عن إنجازات فعاليات "موسم الرياض" الترفيهي

استعرض المستشار تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، جانباً جديداً من إنجازات موسم الرياض الترفيهي، الذي مضى على افتتاحه نحو أسبوعين.



وأوضح "آل الشيخ" في تسجيل مصور على صفحته الرسمية بموقع التدوين المصغر "تويتر"، أنّ العديد من الفعاليات الخاصة بموسم الرياض قد امتلأت عن آخرها، حيث حققت عددا كبيراً من الزوار.



ولفت إلى أنّ من بين هذه الفعاليات، التي حققت عدداً ضخماً من الزوار، نبض الرياض، والبوليفار، ومدينة ونتر لاند، والسفاري، بالإضافة إلى الحفلات والمطاعم، وواجهة الرياض.



وكشف أن "موسم الرياض" حقق إلى الآن في خلال أسبوعين فقط، 5 مليون زائر، و 100 ألف سائح، فيما لا يزال الموسم ممتداً لأكثر من شهر ونصف.



وافتتح "موسم الرياض" الترفيهي قبل نحو أسبوعين، في منطقة "بوليفارد الرياض" وهي إحدى المناطق الرئيسية في الموسم المخصصة للفعاليات، تخللها مسيرة ضخمة، تعتبر أكبر مسيرة استعراضية بالمملكة.



وشارك في المسيرة أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، بالإضافة إلى عرض دبابات هارلي والألعاب النارية، بالإضافة إلى مدرج لرؤية المسيرة الافتتاحية.



وتحتضن منطقة "البوليفارد" الكثير من الفعاليات الضخمة المتنوعة، حيث تضم العديد من المطاعم العالمية والعربية، التي تم استقطابها خصيصًا لموسم الرياض وسط مساحة ضخمة، فضلاً عن عدد كبير من الفعاليات الأخرى.

