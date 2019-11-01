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مواعيد مباريات تشيلسي في شهر نوفمبر.. صدام عنيف ضد مانشستر سيتي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:12 م
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تشيلسي
تشيلسي
عبد الرحمن السيد
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يستعد فريق تشيلسي بقيادة الإنجليزي فرانك لامبارد للعديد من المباريات المحفوفة بالمخاطر، خلال شهر نوفمبر، على صعيد بطولتي الدوري الإنجليزي "البريميرليج" ودوري أبطال أوروبا، حيث سيخوض الفريق 6 مباريات خلال هذا الشهر منهما اثنان في البطولة الأوروبية.

مباريات تشيلسي في شهر نوفمبر
يبدأ تشيلسي مبارياته في شهر نوفمبر، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره واتفورد، في المباراة المقرر لها 2 نوفمبر المقبل، في السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي .

ويستضيف تشيلسي نظيره أياكس الهولندي في ثاني مبارياته خلال شهر نوفمبر، على ملعب ستامفورد بريدج، في المباراة المقرر لها 5 نوفمبر المقبل، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض تشيلسي ثالث مبارياته في شهر نوفمبر، عندما يعود إلى البريميرليج، ويستضيف نظيره كريستال بالاس، في المباراة المقرر لها 9 نوقمبر المقبل، على ملعب ستامفورد بريدج، في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويصدم تشيلسي بنظيره مانشستر سيتي، عندما يحل البلوز ضيفًا ثقيلًا على ملعب الاتحاد، في المباراة المقرر لها 23 نوفمبر المقبل، في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي .

ويعود لاستئناف مبارياته في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا ضد نظيره فالنسيا، في المباراة التي ستقام على ملعب الميستايا، في الموافق 27 نوفبر، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

وينهى تشيلسي مبارياته في نوفمبر، عندما يستضيف نظيره وست هام يوناتيد، في المباراة المقرر لها 30 نوفمبر، في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي .
ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي والأبطال.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما حصد 20 نقطة من أصل 10 مباريات، فيما يحتل صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حصد 6 نقاط خلال الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات .

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