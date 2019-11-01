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"العفو الدولية" تكشف عن جرائم خطيرة يتعرض لها متظاهري العراق

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:15 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد كشف منظمة العفو الدولية في تحقيق لها عن جرائم خطيرة في قمع التظاهرات العراقية، فبحسب بيان أصدرته المنظمة، فإنه يتم إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع على المتظاهرين من أجل قتلهم وليس تفريقهم.

وبحسب ما نشرته قناة "مداد نيوز"، أنه يتم توجيه الغاز تجاه الرأس عمدا، كما يتم استخدام نوع ثقيل يبلغ وزنه 250 جراما لهذا الغرض وذلك وفقا للبيان، حيث كشفت وكالة رويترز عن زيارة خاصة لبغداد، قام بها ميليشيا القدس "قاسم سليماني".

وأكد "سليماني"، فيها دعم إيران التام للميليشيات في مواجهة المتظهرين، كما كشفت الزيارة عن خطة تم إعدادها لمنع اسقااط رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي عن طريق استخدام القوة عبر الميليشيات الموالية لإيران، وسياسيا عبر دعم ائتلاف "الفتح" النيابي، ومنع أي أغلبية من حل الحكومة.
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الكلمات المفتاحية

متظاهري العراق عادل المهدى العفو الدولية

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