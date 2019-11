بمشاركة ١٩ فرقة من ١٥ محافظة ختام مهرجان الإبداع المسرحي بمىكز شباب ميت غمر (صور)

نظم مجلس إدارة مركز شباب ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مهرجان ميت غمر للإبداع المسرحي في دورته الـ ٢٧، دورة المخرج على سرحان على مسرح مركز شباب ميت غمر بمشاركة ١٩ فريق.



شهد الحفل الختامي للمهرجان ايمن رفعت رئيس مجلي إدارة مركز شباب ميت غمر، وطارق باشا مدير إدارة الشباب والرياضة بميت غمر والمخرج والفنان على سرحان، وياسمين جلال رئيس مركز شباب ميت غمر ولفيف من الفنانين والمهتمين بالمسرح ورجال المجتمع المدني.



وأوضح ايمن رفعت رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت غمر أن المهرجان بدأ في الفترة من 20 أكتوبر بمشتركة ١٥ محافظة و١٩ فريق.



قررت اللجنة منح شهادات التميز بمجالاتها المتعددة لـكل من: سيف مرعى عن دور جان في العرض المسرحى فاترينة إزاز، وسها مصطفى عن الإنشاد في العرض المسرحى الصمت والصخب.



كما تم تسليم شهادات التميز لسيف الدين محمد عن دوره في العرض المسرحى الصمت، محمد العدوى عن دوره في العرض المسرحى انهم يعزفون، ورنا خالد عن دورها في العرض المسرحى الطاحونة.



وتسلم شهادة التميز أحمد ياسر عن دوره في العرض المسرحى الصمت والصخب، شريف إسماعيل عن دوره في العرض المسرحى أصحاب السعادة، ابانوب سمير عن الاضاءة في العرض المسرحى الزيارة، حوكة سعيد عن دوره في العرض المسرحى الزيارة، مصطفى الكرانى عن دوره في العرض المسرحى حواديتنا.



وتم تكريم سلمى هادى عن دورها في العرض المسرحى حواديتنا، أحمد أمين عن الاعداد الموسيقى في العرض المسرحى الزيارة، شريهان مدبولى عن دورها في العرض المسرحى أصحاب السعادة، الكرار الزين عن دوره في العرض المسرحى خارج الحضرة، محمد صديق عن الاضاءة في العرض المسرحى خارج الحضرة.



وتسلمت جائزة السينوغرافيا، عبير عيسى عن عرض الغوريللا فرقة كلية تجارة جامعة قناة السويس.



وجائزة افضل اعداد موسيقى: محمد متولى عن عرض الصمت فرقة all in.



وجوائز التمثيل نساء المركز الثالث ايمان لطفى عن دور بيا عرض ساقى العطشى لفرقة ميلوفرانيا، والمركز الثانى مارتينا رؤوف عن دورها في عرض الصمت فرقة _all in، والمركز الأول رماح القاضى عن دورها في عرض خارج الحضرة دولة السودان.



رابعا جوائز التمثيل رجال: المركز الثالث أنس النيلى عن دور المصور في عرض الزيارة فرقة العاصفة، المركز الثانى محمد سالم عن دور يانك عرض الغوريللا فرقة كلية تجارة جامعة قناة السويس المركز الأول محمد صابر عن دور العجوز عرض الطاحونة فرقة كواليس.



خامسا جوائز الإخراج: المركز الثالث:سامح الشامى عن عرض حواديتنا فرقة كلية زراعة جامعة الزقازيق، المركز الثانى: محمد الجمسى عن عرض الزيارة فرقة العاصفة، المركز الأول: أحمد ضياء عن عرض الغوريلا فرقة كلية تجارة جامعة قناة السويس.





سادسا جائزة لجنة التحكيم الخاصة: عرض خارج الحضرة لدولة السودان تأليف هيبات الفاتح وإخراج الكرار الزين.



سابعا جوائز العروض: المركز الثالث عرض حواديتنا فرقة كلية زراعة جامعة الزقازيق، المركز الثانى عرض الزيارة فرقة العاصفة، المركز الأول عرض الغوريللا فرقة كلية تجارة جامعة قناة السويس.