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النجمة الثامنة.. فيلم وثائقي يوضح كيف نجحت مصر في تنظيم كأس الأمم الأفريقية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:14 م
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النجمة الثامنة
النجمة الثامنة
أمنية فوزي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "النجمة الثامنة"، والذي يوضح كيف نجحت مصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019.

حيث أكد حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، خلال ظهوره بالفيلم الوثائقي "النجمة الثامنة"، أن قرار استضافة كأس الأمم الإفريقية قرار سياسي، وقرار شجاع وجرئ، وواثق من قدرات المصريين.

في حين، قال أسامة إسماعيل، رئيس لجنة الإعلام، إن ما تناولته وسائل الإعلام العالمية عن أمن مصر، وتنظيم مصر للبطولة، بمثابة فوز ببطولة الأمم الإفريقية.

وأشارت آية حسام الدين، مدير الموارد البشرية في الشركة الإفريقية للأمن، إلى أن شباب مصر قادر أن يفعل أي شيء في الدنيا في اللاوقت، مؤكدًا أن مصر تستطيع تنظيم أي شيء عالمي.

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الكلمات المفتاحية

وسائل الإعلام مصر كأس الأمم الإفريقية النجمة الثامنة الفيلم الوثائقي

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