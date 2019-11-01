Advertisements
Advertisements
Advertisements

انهيار منزل مكون من 6 طوابق ببنها (صور)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد نبيل
Advertisements
‎انهار قبل قليل منزل مكون من ٦ طوابق بمنطقة الفلل بمدينة بنها، دون خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية،إخطارا من العميد احمد رشدي مأمور قسم ثان بنها بإنهيار منزل قديم بمنطقة الفلل، إنتقل حمدي سلامة رئيس مدينة ومركز بنها وقوات الشرطة ووحدة الحماية المدنية.


وتبين أن المنزل قديم وصادر له قرار ازالة وحدث له تشققات ظهر اليوم وتم اخلاء ٦ اسر كانت تقطن المكان وفرضت الاجهزة الامنية كردون امني حول المنطقة وفوجئ الاهالي بإنهياره اليوم حيث قامت أجهزة مجلس المدينة والحماية المدنية بإزالة باقي انقاض المنزل والتاكد من سلامة المنازل المجاورة حيث تبين عدم وجود خسائر بشرية او تاثر في المنازل المجاورة.


وقال حمدي سلامة، رئيس مدينة ومركز بنها، إنه جري تشكيل لجنة لمعاينة المنازل المجاورة للإطمئنان علي سلامة المنزل وطلب بيانات وملف المنزل من الإدارة الهندسية لمعرفة ملابسات وظروف الحادث مؤكدا ان المنزل خالي من السكان الذي تم اخلائهم منه اليوم.

وعلي جانب آخر أعلنت محافظة القليوبية،عن فوز حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، بالمركز الثاني على مستوى جمهورية مصر العربية في جائزة مصر التميز الحكومي(فريق التميز والإبداع).

كما فاز اسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمركز الثالث عن جائزة التميز الفردي.


كما تم تكريم "سلامة" امس خلال الاحتفالية، التي اقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبمشاركة وفد اماراتي،بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية لفوزه بجائزة مصر التميز الحكومي.


وشهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، امس الندوة التي نظمتها مديرية التنظيم والإدارة بالقليوبية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بديوان عام المحافظة بحضور إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور أحمد عبد المعطي مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف أمين نائب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشئون المديريات وسعدية إبراهيم منسق مشروع تحديث الملف الوظيفي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ونهاد لبيب وكيل وزارة التنظيم والإدارة بالقليوبية والدكتور سيد الدبيس مدير عام مركز المعلومات وعدد كبير من موظفي الموارد البشرية ومراكز المعلومات بالمدن والمراكز والأحياء والمديريات بالمحافظة، وذلك لتدريبهم علي التعامل مع التطبيق الإليكتروني الجديد لتحديث بيانات العاملين في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا والذي ينفذه الجهاز.

وأكد المحافظ في كلمته خلال فاعليات الورشة أن الجهاز معني حاليا بتقديم خدمات أفضل لمجتمع الموظفين لتيسير حياتهم الوظيفية إيمانا منه أنه حينما يوفر بيئة عمل أفضل سينعكس ذلك علي قدرة الموظف علي القيام بدوره وخدمة المواطنين بشكل أفضل.

مشيدا بدور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
انهيار منزل مكون من 6 طوابق ببنها (صور)
انهيار منزل مكون من 6 طوابق ببنها (صور)
انهيار منزل مكون من 6 طوابق ببنها (صور)
انهيار منزل مكون من 6 طوابق ببنها (صور)
انهيار منزل مكون من 6 طوابق ببنها (صور)
انهيار منزل مكون من 6 طوابق ببنها (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر جائزة التميز الحكومي بنها اخبار

أخبار تهمك

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 18 ساعة

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

منذ ساعة و 19 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ يوم

عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

منذ أقل من ساعتين

نحن لا نُريدك.. نجم برشلونة يتخذ قرار الرحيل بلا عودة

منذ أقل من ساعة

أحمد فتحي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

الحلم في ثانية راح.. حلم برشلونة في ضم خليفة رونالدو ينتهي

منذ ساعة و 14 دقيقة

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

انهيار منزل من 4 طوابق بطوخ دون خسائر (صور)

التنظيم والإدارة يستعرض استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في ملفات الجهاز

صالح الشيخ: بدء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا

محافظ القليوبية يلتقي المتقدمين لوظائف رئيس قرية ونائب رئيس مدينة ومركز (صور)

محافظ القليوبية يبحث تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة لتوفير فرص العمل للشباب (صور)

سكرتير عام القليوبية يسلم مواطني حي الكويتي بالجبل الأصفر أوراق تخصيص الشقق ويشهد حملة نظافة موسعة (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:28 م

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

08:06 م

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

11:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status