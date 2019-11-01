انهيار منزل مكون من 6 طوابق ببنها (صور)





وشهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، امس الندوة التي نظمتها مديرية التنظيم والإدارة بالقليوبية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بديوان عام المحافظة بحضور إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور أحمد عبد المعطي مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف أمين نائب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشئون المديريات وسعدية إبراهيم منسق مشروع تحديث الملف الوظيفي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ونهاد لبيب وكيل وزارة التنظيم والإدارة بالقليوبية والدكتور سيد الدبيس مدير عام مركز المعلومات وعدد كبير من موظفي الموارد البشرية ومراكز المعلومات بالمدن والمراكز والأحياء والمديريات بالمحافظة، وذلك لتدريبهم علي التعامل مع التطبيق الإليكتروني الجديد لتحديث بيانات العاملين في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا والذي ينفذه الجهاز.



وأكد المحافظ في كلمته خلال فاعليات الورشة أن الجهاز معني حاليا بتقديم خدمات أفضل لمجتمع الموظفين لتيسير حياتهم الوظيفية إيمانا منه أنه حينما يوفر بيئة عمل أفضل سينعكس ذلك علي قدرة الموظف علي القيام بدوره وخدمة المواطنين بشكل أفضل.



مشيدا بدور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



‎انهار قبل قليل منزل مكون من ٦ طوابق بمنطقة الفلل بمدينة بنها، دون خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية،إخطارا من العميد احمد رشدي مأمور قسم ثان بنها بإنهيار منزل قديم بمنطقة الفلل، إنتقل حمدي سلامة رئيس مدينة ومركز بنها وقوات الشرطة ووحدة الحماية المدنية.وتبين أن المنزل قديم وصادر له قرار ازالة وحدث له تشققات ظهر اليوم وتم اخلاء ٦ اسر كانت تقطن المكان وفرضت الاجهزة الامنية كردون امني حول المنطقة وفوجئ الاهالي بإنهياره اليوم حيث قامت أجهزة مجلس المدينة والحماية المدنية بإزالة باقي انقاض المنزل والتاكد من سلامة المنازل المجاورة حيث تبين عدم وجود خسائر بشرية او تاثر في المنازل المجاورة.وقال حمدي سلامة، رئيس مدينة ومركز بنها، إنه جري تشكيل لجنة لمعاينة المنازل المجاورة للإطمئنان علي سلامة المنزل وطلب بيانات وملف المنزل من الإدارة الهندسية لمعرفة ملابسات وظروف الحادث مؤكدا ان المنزل خالي من السكان الذي تم اخلائهم منه اليوم.وعلي جانب آخر أعلنت محافظة القليوبية،عن فوز حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، بالمركز الثاني على مستوى جمهورية مصر العربية في جائزة مصر التميز الحكومي(فريق التميز والإبداع).كما فاز اسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمركز الثالث عن جائزة التميز الفردي.كما تم تكريم "سلامة" امس خلال الاحتفالية، التي اقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبمشاركة وفد اماراتي،بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية لفوزه بجائزة مصر التميز الحكومي.