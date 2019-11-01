محافظ الدقهلية: إحالة 131 مسئول وموظف بعدد من الوحدات المحلية والصحية ومراكز الشباب للتحقيق

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إحالة 131مسئول وموظف بعدد من الوحدات المحلية والصحية ومراكز الشباب وجمعيات زراعية ومكاتب تموينية للتحقيق بسبب التقصير والانصراف عن العمل بدون سند رسمي.



ووجه شاروبيم باجراء التحقيق مع مسئولي الوحدة المحلية بالرياض مركز منية النصر،وميت ابو خالد مركز ميت غمر لوجودهما مغلقتين،ومع مسئول مركز الشباب بالطويلة مركز طلخا،واحالة مسئول مكتب تموين برمبال القديمة مركز منية النصر لوجوده مغلق أثناء وقت العمل الرسمي.



ووجه محافظ الدقهلية باحالة مسئولي الجمعيات الزراعية بالرياض مركز منية النصر،ومنية سمنود،وميت ابو الحارث،وكفر الشراقوة،ومنشأة عبد النبي،وبقطارس بمركز أجا،والدبونية بمركز ميت غمر لوجودها مغلقة.



تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه التقرير المعروض من الأستاذ باسم عبد الله مدير الإدارة العامة للمتابعة،للمرور على عدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية خلال يومين شملت مراكز أجا ومنية النصر وبني عبيد وميت غمر والمنصورة وطلخا.