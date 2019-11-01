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مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر نوفمبر.. موقعة ليفربول تتصدر المشهد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:58 م
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا لخوض مباريات مصيرية في مشوار الفريق خلال بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في شهر نوفمبر، حيث سيخوض الفريق 6 مباريات خلال هذا الشهر منهما اثنان في البطولة الأوروبية.


ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي :-
ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق ليفربول متصدر ترتيب البريميرليج.


مباريات مانشستر سيتي في شهر نوفمبر :-
- يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق ساوثهامبتون يوم 2 نوفمبر على ملعب الاتحاد في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.


- يخوض أبناء بيب جوارديولا ثاني مباريات الفريق في شهر نوفمبر في ايطاليا، حيث سيلتقي الفريق ضد فريق اتالانتا في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم 6 نوفمبر في الساعة العاشرة مساءً.


- وستكون المباراة الأهم للسيتي أمام فريق ليفربول يوم 10 نوفمبر على ملعب الانفيلد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.


- ويعود المان سيتي ليستضيف فريق تشيلسي على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي يوم 23 نوفمبر وبعد التوقف الدولي للمنتخبات في الساعة السابعة والنصف مساءً.


- ويلتقي مانشستر سيتي ضد فريق شاختار دونستك الأوكراني يوم 26 نوفمبر على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.


- وستكون المباراة الأخيرة للسيتي في ذلك الشهر مع فريق نيوكاسل يونايتد في يوم 30 نوفمبر في الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

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