مصنع المدرعات: الأتوبيس العام يوفر استخدام 22 سيارة (فيديو)

قال المهندس يسري النمر، رئيس مصنع تصنيع المدرعات، إن التوجه لاستخدام وسائل النقل الجماعية التي تعمل بالكهرباء توجه قومي، حيث أن تكلفة الوقود المستخدم لتسيير المركبات يمثل عبأ على الدولة، فضلا عن الضرر الذي يلحق بالبيئة والمواطن من استخدام الوقود.



وأشار "النمر"، خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن استخدام الطاقة الكهربائية أوفر من استخدام المحروقات، ولهذا وجهت الدول بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ومعه توفير أماكن لإعادة شحن السيارات.



وأوضح أنهم بدأوا بتصنيع الأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء، كما أن استخدام المواصلات العامة يقلل الزحام، حيث أن الأتوبيس العام يوفر استخدام 22 سيارة، مضيفا أن هناك أتوبيسات تعمل بالكهرباء ستكون مخصصة للعمل داخل المدن، وأتوبيسات أخري سياحية، والتي تسير لمسافات طويلة.

