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نحن لا نُريدك.. نجم برشلونة يتخذ قرار الرحيل بلا عودة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:54 م
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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اقترب واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني من الرحيل بشكل كبير جدا خلال الفترة الانتقالات الصيفية الشتوية، ولكن يوجد شرط وحيد يقف أمامه.

راكيتيتش يقترب من مغادرة برشلونة
وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط نادي برشلونة سيخرج من الفريق في الشتاء القادم بشكل كبير جدا.

شرط وحيد يعطل رحيل راكيتيتش
وأكدت الصحيفة أن برشلونة وضع شرط وحيد أمام رحيل راكيتيتش وهو عدم انضمامه إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة لا يريد رحيل راكيتيتش إلى أتلتيكو مدريد حيث لأنه يعتبر منافسه المباشر في النادي.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش
ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي إنتر ميلان.

مشاركات إيفان راكيتيتش مع برشلونة هذا الموسم
وقد شارك إيفان راكيتيتش في 10 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.

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الكلمات المفتاحية

راكيتيتش برشلونة

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