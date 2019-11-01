رسميا .. هشام زكريا مديرا فنيا للداخلية بالقسم الثاني

وافق مجلس إدارة نادي الداخلية، على الاستقالة التي تقدم بها ضياء عبد الصمد، المديرالفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نظرا لسوء النتائج خلال الموسم الحالي من دوري القسم الثاني.



كما قرر المجلس تعيين هشام زكريا، مديرا فنيا للفريق الكروي ، خلفا لضياء عبدالصمد .



حيث تلقى فريق الداخلية ثلاث هزائم متتالية ، اثنين منها في الدوري ، والثالثة خرج على أثرها من كأس مصر .



وجاءت أول مباراة للداخلية في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بهزيمة الداخلية بهدفين مقابل لا شئ .



ثم جاءت الهزيمة الثانية للفريق والأولى في كأس مصر أمام المريخ والتي انتهت بنتيجة 2/0 .



وخسر الداخلية أمام بتروجيت في ثاني مبارياته في الدوري بنتيجة 1/0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الشرطة بالعباسية ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري القسم الثاني .



وكان ضياء عبد الصمد قد تولى تدريب الداخلية بعد أن أعلن اللواء عثمان دسوقي، المشرف على الكرة بنادي الداخلية، قبول استقالة علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق، بعد الهبوط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية، بعد إحتلاله المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة



ويذكر أن فريق الداخلية ضم عدد من الصفقات القوية في مقدمتها أحمد تمساح لاعب حرس الحدود السابق والإبقاء على 13 لاعب يمثلون الخبرة من القوام الأساسي الذي شارك الموسم السابق في الدوري الممتاز .