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مواعيد مباريات أهلي جدة في شهر نوفمبر.. مواجهات مرتقبة للراقي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:10 م
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أهلي جدة
أهلي جدة
محمد علي
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يخوض نادي أهلي جدة عدد من المباريات في شهر نوفمبر، وذلك تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، والذي تولى تدريب الفريق منتصف شهر أكتوبر، وخسر الفريق أولى مبارياته تحت قيادة جروس أمام نادي الحزم السعودي في إطار بطولة الدوري السعودي لهذا الموسم.


وكانت مباريات نادي أهلي جدة في شهر أكتوبر، قد إنتهت بمباراة ديربي جدة أمام نادي اتحاد جدة على ملعب الجوهرة المشعة مساء الخميس الموافق 31 أكتوبر.


وخلال هذا التقرير من موقع الفجر الرياضي، كل مباريات نادي أهلي جدة السعودي في شهر نوفمبر 2019:
المباراة الأولى لنادي أهلي جدة في شهر نوفمبر، ستكون في إطار دور ال64 في بطولة كأس الملك لموسم 2019-2020، أمام نادي الجندل، وذلك على أرضية ملعب الأهلي في مدينة جدة.


والمباراة الثانية لنادي أهلي جدة في بطولة الدوري السعود للمحترفين موسم 2019-2020، أمام نادي الفيصلي يوم 23 نوفمبر المقبل، في ملعب الأهلي في مدينة جدة وتحديدًا على ملعب الجوهرة المشعة.


والمباراة الأخيرة لأهلي جدة في شهر نوفمبر ستكون أمام الهلال في كلاسيكو السعودية، وذلك على أرضية ملعب جامعة الملك سعود يوم 29 نوفمبر.


ويذكر أن نادي أهلي جدة يحتل المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 14 نقطة بعد مرور 8 جولات من البداية ليصبح بفارق 5 نقاط خلف نادي الهلال متصدر بطولة الدوري هذا الموسم برصيد 19 نقطة

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