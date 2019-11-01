سمير الاسكندرانى يرد على شائعة وفاته .. وإبنته: "كفاية قلة أدب"

رد الفنان الكبير سمير الاسكندرانى، اليوم الجمعة، على شائعة وفاته مطمئنًا جمهوره على صحته، قائلًا إنه بخير والحمد لله.

وقالت نجوي سمير الاسكندرانى إن والدها بخير وصحته جيدة، وأن شائعة وفاته أمر سخيف ولا يجوز الترويج لمثل هذه الشائعة معلقة: "أرواح الناس مش لعبة وكفاية قلة أدب".

وطالبت نجوى سمير الاسكندرانى مروجي الشائعات بالتوقف عن تناول سيرة والدها، وإطلاق تلك الشائعات السخيفة على حد قولها.

وأضافت نجوى سمير الاسكندرانى : "والدي يقضي يومه العادي بشكل طبيعي، ولا يواجه أي مشاكل في حياته سوى الشائعات السخيفة التي تخرج بين الوقت والآخر عنه".





وأردفت إبنه سمير الاسكندرانى : "دي ناس بتتسلى بأرواح بشر، وبتاجر بأرواحهم.. وسأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصفحات المزيفة وأصحابها التي تروج لوفاة والدي".



