بيريز سيفعلها.. نجم ليفربول يقترب من ارتداء قميص ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية اليوم، إلى رغبة ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، في الحصول على خدمات المصري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.





وأكدت صحيفة "دياريو جول" الإسبانية" عن أن رئيس نادي ريال مدريد، يسعى بكل قوة من أجل البحث وإيجاد حل مثالي لتعويض الفريق عن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس الإيطالي، حتى ظهر الفريق بشكل متذبذب سواء على المستوى الأدائي أو النتائج.





وأضافت الصحيفة، أن بيريز يرى في النجم المصري محمد صلاح، الخيار المثالي للتعاقد معه ودعم هجوم الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يسير على خطى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بشأن ضم لاعب هداف الصيف المقبل.

واختتمت الصحيفة، أن قائمة اللاعبين المرشحين لإرتداء قميص الفريق الملكي تضم كلاً من، محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي ليفربول، وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الايطالي، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 5 أهداف في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي حتى الآن، ليحتل المرتبة الثانية خلف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الذى يعتلى صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف.



