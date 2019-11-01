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إطلالة مثيرة لسيرين عبد النور من داخل منزلها

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:09 م
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سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
ولاء عبد الناصر
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نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صورة لها من داخل منزلها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت فيها بملامح هادئة ومثيرة، وأرفقت الصورة بتعليق "رغم أنو نفسيتي تعبانة من الوضع العام بس اشتقتلكن ..بس هيك". 

يذكر أن الوضع فى لبنان حالياً غير مستقر بسبب الاحتجاجات اللبنانية التي بدأت فى ١٧ اكتوبر ٢٠١٩ نتيجة لفشل الحكومة اللبنانية فى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تلوح فى الأفق فى العام الماضى، وانطلقت الاحتجاجات بعد إعلان الحكومة المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ ، وأيضاً استحداث ضريبة على استخدام تطبيقات الهاتف عبر الإنترنت مثل الواتساب، مما أثار غضب الشعب اللبناني وقرر النزول للمطالبة بحقوقه.

كما يذكر أيضاً أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "الهيبة الجزء الثالث" الذي شاركها فى بطولته الفنان تيم حسن وهو من تأليف باسم السلكا ، وإخراج سامر برقاوي .

سيرين عبد النور :

هي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، ذاع صيتها فى مصر بعد فيلم "مبروك أبو العلمين حمودة"، مع محمد هنيدي وعرفها الشعب المصري من أغنيتها باللغة العربية الفصحى، كما أنها قدمت العديد من الدراما اللبنانية والمصرية يذكر منها "روبي ، الأدهم، لعبة الموت، سارة، الهيبة الجزء الثالث".
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