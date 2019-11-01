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مواعيد مباريات اتحاد جدة في الدوري السعودي للمحترفين.. مواجهات نارية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:00 م
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اتاتحاد جدة
اتاتحاد جدة
محمد علي
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يستعد نادي اتحاد جدة لشهر صعب، وذلك بعد نهاية مبارياته في شهر أكتوبر بمباراة الديربي أمام نادي الأهلي، ومن المتوقع بأن يخوض نادي اتحاد جدة نحو 4 مباريات فقط خلال شهر نوفمبر، ولكن هذه المباريات ستكون في غاية الصعوبة على العميد، خاصة في ظل الموقف الصعب الذي يعيش فيه النادي في الوقت الحالي في بطولة الدوري حيث يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب قبل مباراة الديربي القادمة.


ونستعرض لكم في موقع الفجر، كل مباريات اتحاد جدة السعودي في شهر نوفمبر خلال السطور التالية:
تبدأ مباريات اتحاد جدة في شهر نوفمبر، مع مباراة الاتحاد والوصل في البطولة العربية، وتحديدًا في في دور المجموعات من البطولة التي تحمل هذا الموسم أسم كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، وستقام مباراة الاتحاد والوصل على أرضية ملعب الاتحاد يوم الأثنين المقبل والموافق 4 نوفمبر.


ثاتي مباريات الاتحاد في شهر نوفمبر، ستكون أمام فريق الرياض ضمن مباريات دور ال64 في بطولة كأس الملك، وستقام هذه المباراة على أرضية ملعب الاتحاد كذلك في مدينة جدة يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر.


ثالث مباريات الفريق الاتحادي في نوفمبر، ستكون في بطولة الدوري وتحديدًا في الجولة العاشرة في المسابقة، أمام نادي الاتفاق السعودي على أرضية ملعب الأخير، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر المقبل
وأخر مباريات اتحاد جدة في شهر نوفمبر، ستكون يوم 30 نوفمبر، في بطولة الدوري كذلك، أمام نادي الفيصلي، وستقام هذه المباراة على أرضية ملعب الاتحاد في مدينة جدة

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