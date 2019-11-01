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البيت الأبيض: لا توجد نية للإطاحة برئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:46 م
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رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي
وكالات
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أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الجمعة، عدم وجود نية للإطاحة برئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.


وقال "كودلو"، خلال تصريحاته للصحفيين: "لا يوجد أي نقاش بشأن دفع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي للتنحي عن منصبه، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الأسبوع".



وأضاف: "عبر بصراحة عن آرائه بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي"، لكنه أضاف قائلاً: "بالتأكيد.. لا يوجد أي حديث بشأن التخلص منه".


وقال: "السياسة النقدية في اتجاه أفضل كثيراً الآن".


وشن ترامب هجوماً لاذعاً أمس الخميس، على مجلس الاحتياطي الاتحادي وباول، قائلاً إن سياسات البنك المركزي الأمريكي تلحق ضرراً بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة.


وحث ترامب مجلس الاحتياطي على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.


وخفض البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام للمساعدة في دعم النمو في الولايات المتحدة على الرغم من تباطؤ في مناطق أخرى من العالم. لكنه أشار إلى أنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى ما لم يتجه الاقتصاد إلى الأسوأ.

ويذكر أن قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس يوم الخميس، إن خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو كان إجراء مناسبا لكنه يود تفادي خفض آخر للفائدة في سبتمبر.

وأضاف أنه ينظر "بعقل منفتح" فيما يتعلق باتخاذ إجراء بشأن أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.

وأبلغ كابلان محطة تليفزيون "سي.إن.بي.سي" أن التوقعات لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام تبلغ حوالي اثنين في المئة، لكنه يراقب ضعفًا في قطاع الصناعات التحويلية وتباطؤا في النمو العالمي.
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نية رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الليوم الجمعه البيت الأبيض الاطاحة

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