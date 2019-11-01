"إعلام الأزهر" تناقش دراسة حول برامج الدعاة الجدد بالفضائيات

ناقش الباحث عبدالرحمن ممدوح إبراهيم، رسالة ماجستير في كلية الإعلام بجامعة الأزهر، عن إخراج برامج الدعاة الجدد بالفضائيات المصرية، وعلاقتها بتفضيلات المشاهدين.





الدراسة تناولت كيفية توظيف عناصر الصورة والصوت في خدمة الدعوة الإسلامية وتطويع التقنيات الحديثة لتتناسب مع الطرح الديني في شكل عصري يأنس إليه الشباب كما تناولت الدراسة تطور الشكل البرامجي لبرامج الدعاة عن قوالبها النمطية المتعارف عليها بالشكل والأسلوب والمحتوي الذي يتطلب موائمة التطور الذي صاحب الأجيال الجديدة ووسط المنافسة الشرسة والسعرة للفضائيات العربية والعالمية التي تسعي بكل ما أوتيت إلي جذب المشاهد والحصول علي أكبر قدر من رقعة المشاهدة، والتي تبحث كذلك في أثر توظيف التقنيات الرقمية الحديثة علي شكل ومواصفات البرامج في الأعمال الدينية للدعاة الجدد بمختلف أنماطها وأشكالها الفنية والإبداعية أياً كانت.





وأظهرت الدراسة أنه مع هذا التقدم الكبير والهائل والمتلاحق للمكانة التي وصلت إليها التكنولوجيا الرقمية في مجال الإعلام بصفة عامة، نجد بما لا يدع مجالاً للشك أن التكنولوجيا لم تعد مجرد واقعاً ملموساً في صناعة الإعلام المسموع والمرئي بل يمكن القول وبكل تأكيد أنها أضحت واقعاً فاعلاً وحقيقياً في العملية الإعلامية بوجه عام لايمكن تجاهله والاستغناء عنه ليس فقط بدلالة الجودة وإنما أيضاً من منطلق عوامل أخري بالغة الأهمية ترتبط باقتصاديات صناعة الإعلام المرئي ومدي المرونة التي سهلت التعامل به من مختلف التخصصات الفنية والإبداعية التي يشتمل عليها.





وتوصلت الدراسة إلى أن برامج الدعاة الجدد توظف العديد من التقنيات الحديثة في مجال التصوير والإضاءة والمونتاج والموسيقى بما يدعم محتوى البرنامج ويساهم في إيصال الطرح الديني المقدم بصورة جذابة إلى فئات مختلفة من الجمهور، وانتهت الدراسة بوضع مجموعة من الإرشادات التي تساهم في النهوض بمستوى الدعوة الإسلامية على مستوى الشكل الإعلامي لها، وتهتم كلية الإعلام بجامعة الأزهر بمثل هذه الدراسات للوقوف على كل جديد يخدم الدعوة الإسلامية على المستوي الإعلامي.



