استقبلت استقبالا سيئا.. فاروق حسني: هذا ما حدث معي بعد تعيني مديرًا لقصر ثقافة الأنفوشي (فيديو)

قال فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، إنه تم تعيينه كأصغر مدير قصر ثقافة في منطقة "الأنفوشي" بالإسكندرية واستقبله الموظفين استقبال سيء للغاية، لافتًا إلى أنه كان يشعر أن قصر ثقافة الأنفوشي هو منزله؛ لأنه كان يضم مسرح ومكتبة.



وأضاف "حسني"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة: "كان يوجد مواجهة عاصفة بيني وبين الموجودين في قصر الثقافة وكان هناك محاولات تخريب في المكان عندما علموا بتعييني مديرًا بقصر الثقافة، موضحًا: "وجدت خزنة مفتوحة محروق فيها كل الأوراق، وكراسي المكاتب مقطوعة بسكين، وعلمت بعد ذلك أنهم 3 أشخاص يعتبرون أنفسهم أنهم الأجدر للمهمة".



وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أنه تردد في قبول المنصب قبل ذهابه لقصر الثقافة ولكنه قبل في النهاية، لافتًا إلى أنه أبلغ الشرطة بالتخريب الذي حدث، حيث كشفت له الاسماء الثلاثة الذين قاموا بعمليات التخريب ولكنه أعفى عنهم ولم يتخذ ضدهم أي إجراء، معقبًا: "قولت ليهم أنا بعفي مرة واحدة وبعد كده مفيش هزار.. واللي عايز يشتغل معانا أهلا وسهلا او يتنقل والمكان هيشتغل ويعمل غصب عن أى حد، وبعد كده الكل اشتغل وعملنا ملحمة عظيمة وأصبح بؤرة إشعاع كبيرة".

