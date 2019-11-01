Advertisements
Advertisements
Advertisements

الخارجية الأمريكية: إيران مازالت أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في 2018، مساء الجمعة، بأن إيران مازالت أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم.

وأوضح التقرير أن النظام الإيراني أنفق حوالي مليار دولار لدعم وكلائه من الجماعات الإرهابية، حيث قامت إيران بتمويل جماعات إرهابية دولية مثل "حزب الله" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطيني.


وأشار إلى أن إيران واصلت تسهيل عمل شبكة للقاعدة تعمل على إرسال المقاتلين والأموال إلى مناطق الصراع في أفغانستان وسوريا.


ونوه تقرير الخارجية الأمريكية بأنه على الرغم من جهود الحكومة اللبنانية الرسمية في النأي بنفسها عن النزاعات الإقليمية، واصل حزب الله دوره العسكري في العراق وسوريا واليمن.


وبالرغم من خسارة أراضيه فقد أثبت تنظيم داعش قدرته على التكيف خصوصا من خلال جهوده لتوجيه متابعيه عبر الإنترنت.


ويذكر أن ذكر المبعوث الأمريكي الخاص المعني بإيران، برايان هوك، أن طهران أنفقت 16 مليار دولار على "مليشياتها" في سوريا والعراق، متهما الجمهورية الإسلامية باستهداف السعودية من الشمال والجنوب.

 

وقال هوك، في حديث لقناة "العربية" السعودية أمس الخميس، إن "إيران أنفقت 16 مليار دولار على مليشياتها في سوريا والعراق"، معتبرا أن هذه الأموال "كان الشعب الإيراني أولى بها".

 

وأشار هوك إلى أن هدف إيران في سوريا يتمثل بحماية رئيس البلاد، بشار الأسد، و"جعلها منطقة وصل مع حزب الله" اللبناني.

 

وأكد المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد.

 

وأشار إلى أن الإجراءات الأمريكية على إيران تسببت في انهيار قطاع النفط فيها، مبينا: "خلال عام من العقوبات، هوت مبيعات إيران من 2.5 مليون برميل إلى 120 ألفا. النظام الإيراني ضعيف اقتصاديا اليوم بسبب العقوبات مقارنة مع وضعه قبل عامين".

 

كما شدد هوك على استهداف الولايات المتحدة برنامج إيران الصاروخي، الذي يعد، حسب قوله، الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.


واتهم المسؤول الأمريكي إيران بأنها "استهدفت السعودية من الشمال وتستهدفها من الجنوب عبر الحوثيين"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة زادت عدد قواتها في المملكة بعد الهجوم على منشأتين حيويتين لشركة "أرامكو" النفطية يوم 14 سبتمبر.

 

كما أفاد بأنه ناقش خلال زيارته الحالية للسعودية التحقيقات حول هجوم "أرامكو" مع المسؤولين المحليين، معتبرا أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يلعب دورا كبيرا في كشف حقيقة هذا الاعتداء، فيما ذكر أن بلاده تبحث معه كيفية الرد على استهداف الشركة الذي شدد على أنه "مخالف للقوانين والمواثيق الدولية".

 

وقال هوك إن "ما تحاول إيران فعله في اليمن اليوم هو ما فعلته في لبنان قبل 40 عاما"، متهما الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى "تحويل مليشيات الحوثي إلى قوة لتهديد السعودية".

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجية الأمريكية راعية دولت تقرير اﻟﻌﺎﻟﻢ الإرهاب إيران أسوأ

أخبار تهمك

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ يوم

أحمد فتحي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير.. برشلونة يُقرر بيع "المُحارب"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ يوم

مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

منذ 42 دقيقة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

أنا خدت الضربة بجد.. بوجبا يطعن زيدان في مقتل

منذ ساعة و 14 دقيقة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 23 ساعة

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بومبيو يدعو للتعاون مع أوروبا وكندا لضمان هزيمة داعش عالميا

أمريكا: إيران انفقت 18 مليار دولار لدعم الإرهاب في سوريا والعراق واليمن

خبراء دوليون: إيران تنفق مليار دولار سنويا لدعم الإرهاب بالشرق الأوسط

مسئول أمريكي: أدلة جديدة على دعم إيران لجماعات إرهابية بأسلحة متطورة

الخارجية الأمريكية تؤكد: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم

روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران لن تؤثر على موقفنا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:03 م

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

11:47 ص

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

03:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status