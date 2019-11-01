أسوء إطلالات نجوم هوليوود في الهالوين 2019 (صور)



وجمعت صحيفة ديلي ميل في تقرير لها، أسوء الإطلالات التي ظهر بها نجوم هوليوود خلال احتفالات الهالوين لعام 2019 الجاري.



وبدأت الصحيفة بإطلالة عارضة الأزياء "هيدي كلوم" البالغة من العمر ٤٦عاما لحفل الهالوين الذي نظمته في منزلها الخاص، وقد تنكرت هيدي زي وحش فضائي غريب، وتنكر زوجها في زي رجل فضاء مقتول، ووفقا لصحيفة ديلي ميل فقد استغرق تنكرها في هذه الإطلالة مدة يوم كامل.



ومن ضيوف حفل الهالوين الذي يقام في منزل "هيدي كلوم"، جاء ضمن قائمة ديلي ميل، لأبشع الإطلالات بالهالوين هذا العام، إطلالة المغنية ماريا كاري وحبيبها بريان تانكا، وقد تنكرا في زي مغني روك في جيل الثمانينات.



وذهبت أيضا لحفل عارضة الأزياء "هيدي كلوم" نجمة عروض الأزياء الشابة، جيجي حديد، التي ظهرت بإطلالة من الإطلالات السيئة، حيث تنكرت في زي "زا ماسك"، المستوحي من فيلم من بطولة النجم جيم كاري الشهير.



وجاء أيضا ضمن قائمة ديلي ميل، لأبشع إطلالات الهالوين، إطلالة باربرا بالفين وديلان سيبروس، اللذان تنكرا في اطلالة غير مفهومة لثنائي محارب على حد وصف الصحيفة.



وأيضا عارضة الأزياء مارثا هانت، التي تنكرت في إطلالة مقتبسة من إطلالة الممثلة "ميلا جيوفوفويش" في فيلم " ذا فيفث اليمانت"، مع النجم بروس ويليس.



وجاء ضمن القائمة أيضا، "جونثان فان نيس" الذي تنكر في إطلالة مستوحاة من شخصية قطة، ومن ابشع الإطلالات أيضا، أطلالة بينتو سكينر وترينسي اوكونار الذان حاولا التنكر في إطلالة كايلي جينر وكيندل جينر التي ظهرن بها الشقيقتان في حفل الميت جالا، حيث تنكر بينتو في زي كايلي اللامع بالون القرمزي، وترينسي تنكر في زي كيندل اللامع بالون البرتقالي.



وجاء ضمن القائمة أيضا، مغنية الراب كاردي بي، التي أعلن عن إطلالتها المستوحاة من شخصية "ايفي السامة" من أفلام بات مان، في شعر احمر طويل، وقفازات خضراء طويلة، وحذاء اخضر عالي الرقبة.





شهد موسم احتفالات الهالوين لعام 2019 الجاري، العديد من الإطلالات كان منها المثير والفاضح، ولكنها جميعا اجتمعت فيما بينها في صفة الغرابة.