Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسوء إطلالات نجوم هوليوود في الهالوين 2019 (صور)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:23 م
Advertisements
الهالوين
الهالوين
فرح أحمد - فريدة أحمد
Advertisements
شهد موسم احتفالات الهالوين لعام 2019 الجاري، العديد من الإطلالات كان منها المثير والفاضح، ولكنها جميعا اجتمعت فيما بينها في صفة الغرابة.

وجمعت صحيفة ديلي ميل في تقرير لها، أسوء الإطلالات التي ظهر بها نجوم هوليوود خلال احتفالات الهالوين لعام 2019 الجاري.

وبدأت الصحيفة بإطلالة عارضة الأزياء "هيدي كلوم" البالغة من العمر ٤٦عاما لحفل الهالوين الذي نظمته في منزلها الخاص، وقد تنكرت هيدي زي وحش فضائي غريب، وتنكر زوجها في زي رجل فضاء مقتول، ووفقا لصحيفة ديلي ميل فقد استغرق تنكرها في هذه الإطلالة مدة يوم كامل.

ومن ضيوف حفل الهالوين الذي يقام في منزل "هيدي كلوم"، جاء ضمن قائمة ديلي ميل، لأبشع الإطلالات بالهالوين هذا العام، إطلالة المغنية ماريا كاري وحبيبها بريان تانكا، وقد تنكرا في زي مغني روك في جيل الثمانينات.

وذهبت أيضا لحفل عارضة الأزياء "هيدي كلوم" نجمة عروض الأزياء الشابة، جيجي حديد، التي ظهرت بإطلالة من الإطلالات السيئة، حيث تنكرت في زي "زا ماسك"، المستوحي من فيلم من بطولة النجم جيم كاري الشهير.

وجاء أيضا ضمن قائمة ديلي ميل، لأبشع إطلالات الهالوين، إطلالة باربرا بالفين وديلان سيبروس، اللذان تنكرا في اطلالة غير مفهومة لثنائي محارب على حد وصف الصحيفة.

وأيضا عارضة الأزياء مارثا هانت، التي تنكرت في إطلالة مقتبسة من إطلالة الممثلة "ميلا جيوفوفويش" في فيلم " ذا فيفث اليمانت"، مع النجم بروس ويليس.

وجاء ضمن القائمة أيضا، "جونثان فان نيس" الذي تنكر في إطلالة مستوحاة من شخصية قطة، ومن ابشع الإطلالات أيضا، أطلالة بينتو سكينر وترينسي اوكونار الذان حاولا التنكر في إطلالة كايلي جينر وكيندل جينر التي ظهرن بها الشقيقتان في حفل الميت جالا، حيث تنكر بينتو في زي كايلي اللامع بالون القرمزي، وترينسي تنكر في زي كيندل اللامع بالون البرتقالي.

وجاء ضمن القائمة أيضا، مغنية الراب كاردي بي، التي أعلن عن إطلالتها المستوحاة من شخصية "ايفي السامة" من أفلام بات مان، في شعر احمر طويل، وقفازات خضراء طويلة، وحذاء اخضر عالي الرقبة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم هوليود نجوم بوليود كاردي اليلة الهالوين 2019 الهالوين الكرة

أخبار تهمك

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

أنا خدت الضربة بجد.. بوجبا يطعن زيدان في مقتل

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 23 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ يوم

أحمد فتحي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

منذ 41 دقيقة

تقارير.. برشلونة يُقرر بيع "المُحارب"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

كايلي جينر تغضب متابعيها بإطلالة ابنتها للهالوين (صور)

ديمي لوفاتو بإطلالة "IT" في احتفالات الهالوين (صور)

كاردي بي تحتفل بالهالوين بإطلالة "الممرضة المثيرة"

هكذا احتفل صناع مسلسل الرعب American Horror Story بعيد الهلع

نجمة "فروزين" تحتفل بالهالوين بإطلالة الـ"وطواط"

بيلا ثرون تتقمص شخصية "disco queen" احتفالا بالهالوين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:03 م

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

11:47 ص

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

03:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status