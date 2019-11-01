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بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:15 م
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مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
سعد نبيل - تصوير: مصطفى الديب
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وصلت منذ قليل الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، الى دار الأوبرا المصرية لإطلاق فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمنظم من الفترة 1 نوفمبر حتى 12 من نفس الشهر، ويشهد الحفل الافتتاح حضور كل من الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، ولفيف من المطربين.

وبدأت مراسم حفل الافتتاح، بساحة الأوبرا حيث قدم طلاب فصول مركز تنمية المواهب عروضًا على خشبة مسارح خارجية اعدت خصيصاً لهذه المناسبة، حيث اشدو الطلاب بباقة من المع أغاني زمن الفن الجميل منها "يا وبور قولي، امجد هوس"، وغيرها من الأعمال التي نالت إعجاب الحاضرين.

ومن المنتظر أن يعتلي "المكينج" محمد منير، خشبة المسرح الكبير، بعد قليل لإحياء أولى حفلات المهرجان، ولذي من المقرر أن ييقدم باقة من ألمع أغانيه التي يعشقها الجمهور، واستطاع أن يكون من خلالها قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار مشواره الفني.

وتقام فعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير ، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان.

جدول حفلات المهرجان

في يوم السبت 2 نوفمبر، تقدم الحفل الأول فرقة السلطانة الأولى للموسيقى والفنون من دولة "عمان"، يعقبة حفل الفنانة رحاب مطاوع من "مصر"، فضلًا عن مشاركة الفنان سعد رمضان من "لبنان"، كما يقدم الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقته الموسيقة فقرة غنائية متميزة.

ويشهد اليوم الثالث من فعليات المهرجان الأحد 3 نوفمبر، مشاركة الفنانة مي فاروق "مصر"، يعقب ذلك فقرة صوليست جيتار وحيد ممدوح "الأردن"، بالإضافة إلى فقرة غنائية يحيها الفنان مروان خوري بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.

وفي يوم الاثنين 4 نوفمبر، الفنانة آيات عامر "مصر"، والفنان فؤاد زبادي "المغرب"، وجهاد عقل "لبنان"، والفنان محمد الحلو "مصر"، وفرقة "الحفني" قبادة الموسيقار هشام نبوي.

الثلاثاء 5 نوفمبر، يحي الحفل الأول الفنان فرات قدوري "العراق"، والحفل الثاني الفنانة سوما "مصر"، يعقبه حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر "مصر"، بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.

الأربعاء 6 نوفمبر، حفل الفنانة أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات.

الخميس 7 نوفمبر، صولو عود الدكتور ممدوح الجبالي "مصر"، ثم حفل الفنانة ريهام عبدالحكيم "مصر"، يعقبه صولو "تشيللو" عماد عاشور، ثم حفل الفنان علي الحجار، قيادة المسترو أحمد عامر.
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
بدء مراسم حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ لمهرجان الموسيقى بحضور وزير الثقافة ورئيس الأوبرا
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