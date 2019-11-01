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اجتماع "عمومية" الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:17 م
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الاجتماع
الاجتماع
ماريان عيد
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انعقدت اليوم الجمعة، جلسة الجمعية العمومية للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمدرسة الجيزويت) بحضور كلا من الأنبا ابراهيم أسحق وسيادة المطران جورج بكر وسيادة المطران دانيال الأمين العام والقمص انطونيوس غطاس ورؤساء الهيئات المالكة وأعضاء مجلس الإدارة والأمناء الفرعين، وقد إفتتح الجلسة بالصلاة.

وهنأ الأمين العام القمص أنطونيوس غطاس الجميع لحصول الأمانة العامة علي رخصة بناء مقر دائم للأمانة وتم عرض إنجازات الأمانات الفرعية كلًا علي حده. 

واختتم الجلسة صاحب الغبطة إبراهيم اسحق ببعض التوصيات التي قد تساعد في نهضة المدارس، مؤكدًا علي العمل الجماعي كوحدة واحدة للأمانة العامة وهذا قد يساعد علي تخطي المعوقات التي تواجه المدارس.
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الكلمات المفتاحية

المدارس العامة للمدارس الكاثوليكية الجمعية العمومية الأنبا ابراهيم أسحق الأمانات الفرعية

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