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انطلاق مباريات القسم الثالث بمطروح

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:14 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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تنطلق السبت مباريات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث بمباراتين حيث يلتقي فريق الحرية مع فريق برج العرب بملعب إستاد الجامعة بالأسكندرية .

ويسعي فريق الحرية للفوز وحصد أول ثلاث نقاط مع مديرة الفني هشام حنفي بعد دعم الفريق بالعديد من الصفقات القوية .

أما فريق برج العرب المنضم هذا الموسم لمجموعة مطروح يسعي أيضا للفوز في أولي مبارياتة وتقديم نفسة بشكل جيد بالمجموعة.

كما يلتقي فريق المصري السلوم بنظيرة مطروح بملعب مركز شباب الناصرية بالأسكندرية.

ويسعي الفريق السلومي والذي يقوده جهازا فنيا يتكون من: رمضان عرفه مديرا فنيا، وهانى المصرى مدرب عام،وبدوى بدوى مدرب، وعبد العزيز البربرى مدرب حراس، و عبد العال انور مدرب أحمال، وحمدى عبد الجواد مدير إدارى، وعاطف باتل مديرا للكورة للفوز في أولي وحصد أول ثلاث نقاط وكذلك الأمر لفريق مطروح بقيادة طلعت عبد الجواد المدير الفني في الفوز وحصد أول ثلاث نقاط مع فريقة الجديد.

وتختتم مباريات الجولة الأحد بمباراتين حيث يواجهه فريق شباب الضبعة مع فريق هلال الضبعة بملعب مركز شباب الناصرية بالأسكندرية ، ويواجهه فريق الجزيرة نظيرة فريق الشرطة بملعب المدينة الشبابية بأبو قير بالأسكندرية.
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