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See مسلسل | اليوم شاهد أولى حلقات مسلسل "See" الموسم الأول مترجمة HD اتش دي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:27 م
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See
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طرحت منصة "Apple Plus" الرقمية، اليوم الجمعة 1/11/2019، أولى حلقات See مسلسل الخيال العلمي والدراما الموسم الأول، الذي يشارك في بطولته النجم جايسون موموا.

أحداث See مسلسل الخيال العلمي 
تجري أحداث See مسلسل الخيال العلمي في مستقبل يكون فيه الجنس البشري قد فقد الإحساس بالبصر، ويتحتم على المجتمع إيجاد طرق جديدة للتفاعل والبناء والصيد والبقاء على قيد الحياة، يتم تحدي كل ذلك عندما يولد مجموعة من التوائم يتمكنون من الرؤية حينها يتصارع عليهم الجميع وتعم الفوضى.

ويشارك في بطولة See مسلسل الخيال العلمي كلًا من ألفري وودارد، جوش بلاكر، كريستيان كامرجو، نيستا كوبر، هيرا هيلمر، سيلفيا هوكيز، ومن إخراج فرانسيس لورانس.

وفي سياق متصل، تطرح المنصة الرقمية "آبل بلس"عددا من البرامج والمسلسلات التليفزيونية، من أبرزها: مسلسل "The Morning Show" لريس ويذرسبون وجينيفر أنيستون، ونسخة جديدة من مسلسل "Amazing Stories" للمخرج ستيفن سبيلبرج.

شاهد الحلقة الأولى من See مسلسل الخيال العلمي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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