أخبار البورصة .. 196.2 مليون جنيه مبيعات الأجانب في شهر أكتوبر الماضي





أخبار البورصة المصرية





سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي ، صافي مبيعات بقيمة 2ر196 مليون جنيه ، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 6ر40 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ووفقاأ للتقرير الشهري بالبورصة المصرية ، فقد إستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 8ر73 فى المائة من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1ر18 فى المائة ، والعرب على 1ر8 فى المائة ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر، أن تعاملات المصريين استحوذت على 67 في المائة من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24 في المائة ، واستحوذ العرب على 9 في المائة .





وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بلغ 979ر1 مليار جنيه منذ بداية العام ، بينما سجل العرب صافي بيع 5ر520 مليون جنيه ، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.









المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يصل الي مستوي 14558.02 نقطة خلال شهر أكتوبر





وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي وارتفع إيجي اكس 30 بنسبة 11ر2 فى المائة ليصل الى مستوى 02 ر14558 نقطة ، وقفز مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 63 ر3 فى المائة ، ليصل الى مستوى 27ر539 نقطة ، كما زاد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 14ر3 فى المائة ليصل الى مستوى 86ر1436 نقطة.





وربحت البورصة المصرية نحو 3ر12 مليار جنيه ، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوي 7ر727 مليار جنيه مقابل 4ر715 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي ، بنسبة نمو 7ر1 فى المائة .











