فتح مزاد علني لبيع سيارات جيب و شيفورليه .. 6 نوفمبر القادم

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكوميه أقامتها مزادا علنيا يوم 6 نوفمبر القادم لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية وبضائع تابعة لجهات حكومية.

شروط دخول المزاد:

وعن شروط دخول المزاد، كشفت الهيئة أنه لابد من الأشخاص الذين يريدون دخول المزاد دفع 10 الاف جنيه كتأمين، وشراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، وفي حالة وقوع المزاد على شخص لا بد من دفع 30% من قيمة المزاد والباقي الثمن على 15 يوم.

عنوان المزاد:

وأوضح الهيئة أن المزاد سيتم أقامة بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، بينما و يتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي.

أنوع سيارات التى سيتم المزايدة عليها :

جيب وميكروباص وملاكي وبيك أب وموتوسيكل وميني باص وإسعاف وأتوبيس وفسبا وتوك توك ، حيث أن تلك الأنواع من السيارات التى سيتم المزايدة عليها ماركات، (شيروكي - فلوكس - نصر - داتسون - سي زد - بيجو - تويوتا - شيفورليه - نيفا - جاوا - دايو - مازدا - أوبل - نيسان - مرسيدس - حلاوة - هوجانج - ياماها - بجاج - دايون - GMC – إيسوزو)

أنواع البضائع التى سيتم المزايدة عليها.

"بطاريات - قطع غيار سيارات - تكييف مركزي - حديد وصاج - كاوتش سيارة - ورق دشت - كراسي - ثلاجة - ملابس - مستلزمات سباكة - خشب كسر - براميل - قماش - مروحة".