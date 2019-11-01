Advertisements
Advertisements
Advertisements

فتح مزاد علني لبيع سيارات جيب و شيفورليه .. 6 نوفمبر القادم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكوميه أقامتها مزادا علنيا يوم 6 نوفمبر القادم لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية وبضائع  تابعة لجهات حكومية.

 

شروط دخول المزاد:

وعن شروط دخول المزاد، كشفت الهيئة أنه لابد من  الأشخاص الذين يريدون دخول المزاد دفع 10 الاف جنيه كتأمين، وشراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، وفي حالة  وقوع المزاد على شخص لا بد من دفع 30% من قيمة المزاد والباقي  الثمن على 15 يوم.

 

عنوان المزاد:

وأوضح الهيئة أن المزاد سيتم أقامة بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، بينما  و يتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي.

 

أنوع سيارات التى سيتم المزايدة عليها :

جيب وميكروباص وملاكي وبيك أب وموتوسيكل وميني باص وإسعاف وأتوبيس وفسبا وتوك توك ، حيث أن تلك الأنواع من السيارات التى سيتم المزايدة عليها ماركات، (شيروكي - فلوكس - نصر - داتسون - سي زد - بيجو - تويوتا - شيفورليه - نيفا - جاوا - دايو - مازدا - أوبل - نيسان - مرسيدس - حلاوة - هوجانج - ياماها - بجاج - دايون - GMC – إيسوزو)

أنواع البضائع التى سيتم المزايدة عليها.

"بطاريات - قطع غيار سيارات - تكييف مركزي - حديد وصاج - كاوتش سيارة - ورق دشت - كراسي - ثلاجة - ملابس - مستلزمات سباكة - خشب كسر - براميل - قماش - مروحة".

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مزاد علي السيارات مزاد علني مزاد شراء سيارات عن طريق للمزاد بشراء سيارات اقرب موعد ا لمزاد سيارات

أخبار تهمك

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ يوم

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يفجر 3 مفاجآت عن هازارد وجونيور وجاريث بيل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

منذ 38 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

منذ ساعة الا ربع

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

يوفيتش يرد على جماهير ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد وتفاصيل مزاد السيارات التابعة لأجهزة الدولة

جمارك القاهرة تبيع 61 سيارة وتوك توك وموتوسيكل بالمزاد الأربعاء المقبل

"الجمارك" تعقد مزاد لبيع 21 سيارة و13 موتور الإثنين المقبل

مزاد لبيع سيارات جمارك القاهرة الأربعاء المقبل

"المالية" تعلن مزاد لبيع سيارات وبضائع وأجهزة كهربائية (تفاصيل)

جمارك مطار القاهرة تعلن مزاد لبيع لوط سيارات.. اعرف شروط ورسوم الاشتراك والتأمين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:03 م

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

03:19 م

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

11:47 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status