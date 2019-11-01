انفصال إيان زيرينغ عن زوجته بعد 9 سنوات زواج





وقال زيرينغ 55 عامًا في رسالته بشأن الانفصال "مع جداول أعمالنا المحمومة، لم نتمكن من أن نكون أكثر قربًا إلى جانب بعضنا البعض، وعلى مدار السنوات القليلة وقع التباعد بيننا".



وتحدث عن زوجته إرين "إنها واحدة من أكثر النساء المذهلات اللواتي قابلتهن على الإطلاق وأفضل أم لطفلتينا". لدى زيرينغ ولودفيغ، 34 سنة، ابنتين هما ميا لورين، 8 سنوات، وبنا ماي، 6 سنوات.





كما استبق نجم "Sharknado" أي تقارير قد تحاول "إثارة" طلاقهما أو الوقيعة بينهما. مؤكدًا أن "أي تصريح منسوب إلىّ يعد كاذب ومقصود من كارهينا لتقويض التواصل مع بناتنا وحمايتهن وتربيتهن".



مضيفًا "نطلب منكم أن تحترموا خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب ونحن نركز على ما هو مهم بالنسبة لنا، فتياتنا".



تزوج إيان زيرينغ من الممرضة والمدونة إرين لودفيج في عام 2010 بعد عدة أشهر من المواعدة. كما كان متزوج سابقًا من عارضة الأزياء والممثلة نيكي زيرينغ من 1997 إلى 2002.



انفصل الممثل والمدبلج الصوتي الأمريكي، إيان زيرينغ وزوجته إرين لودفيغ، بعد تسع سنوات من الزواج. قام نجم مسلسل "Beverly Hill، 90210" بالكشف عن النبأ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram الخميس.