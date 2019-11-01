الداخلية تناشد المواطنين تركيب "الملصق المروري".. تعرف على التفاصيل

قال اللواء صلاح عبد الوهاب، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مطالبة وزارة الداخلية مالكي السيارات بالتوجه إلى الإدارات المرورية للحصول على الملصق المروري، يأتي في إطار المنظومة المرورية الجديدة التي تطبقها الدولة.



وأشار "عبد الوهاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الملصق المروري عبارة عن شريحة إليكترونية يتم تثبيتها على الزجاج الأمامي للسيارة، ويتم تفعيلها من قبل إدارات المرور.



وأوضح أن الحصول على الملصق المروري يحصل عليه قائد المركبة في 4 حالات، وهى الترخيص لأول مرة، ونقل القيد من وحدة مرورية لأخرى، وتمديد الترخيص، ونقل الملكية، منوها بأن عدم حصول المواطن عليه يعرضه للمخالفة، مضيفا أن الملصق االمروري يساعد على تتبع السيارة والوصول إليها حال سرقتها.

