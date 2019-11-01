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تقارير.. برشلونة يُقرر بيع "المُحارب"

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:35 م
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برشلونة
برشلونة
عبد الرحمن السيد
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يقترب نادي برشلونة من التفريط في خدمات نجم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، نظرًا لعدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق .

وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن إدرة نادي برشلونة تتجه إلى الموافقة على رحيل النجم التشيلي أرتورو فيدال خلال الميركاتو الشتوي القادم .

وأشارت، أن اللاعب أبدى الكثير من التذمر جراء جلوسه على دكة البدلاء، وهو ما قد يثير العديد من الأزمات داخل غرفة خلع الملابس بالفريق.

وأضافت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن إدارة برشلونة تشعر أن هنالك حالة تخمة عددية في مركز خط الوسط بالفريق، وهو السبب الأبرز لإبدائها قرار الموافقة على رحيل فيدال.

وأنهت، أن رحيل فيدال عن برشلونة سيعني ارتدائه قميص إنتر، وعودته للعمل مرة أخرى مع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي للنيراتزوري، والذي تولى تدريب فيدال حينما كان في صفوف يوفنتوس .

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ليفانتي في المباراة المقرر إقامتها غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الليجا .

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الكلمات المفتاحية

ميركاتو الشتوي فيدال برشلونة

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