فاروق حسنى: الجهل وراء التشوه الذي تعرضت له مدينة الإسكندرية





قال فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، إن الجهل وراء التشوه الذي تعرضت له مدينة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المحافظة لها طبيعة خاصة وكانت تشبه أوروبا ولكن هذا الأمر تغير الأن.وأضاف "حسني"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن قادة المدينة السبب وراء تشوه الإسكندرية لفترات طويلة؛ حيث لم يراعوا طبيعة المدينة التاريخية، موضحًا أن كلًا من حكم المدينة لم يكن لديه علم بفلسفة الجمال، وتطويرها.وتابع وزير الثقافة الأسبق: "نحن كنا في عصر هدد لمباني الإسكندرية لفترة طويلة وصلت إلى 40 سنة"، منوهًا إلى أنه حاول منع هدد المباني ذات الطابع الجمالي في مصر أثناء توليه وزارة الثقافة، وأعد جهاز تنسيق الحضارة لوقف الهدد بالقانون؛ ولكن "الجهل النشيط أقوى من أى قانون"، على حد تعبيره.