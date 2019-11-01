أخبار البورصة .. قيم التداولات تتراجع الي 44.2 مليار جنيه في شهر أكتوبر

أخبار البورصة المصرية





شهدت البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر المنقضي، الكثير من الأحداث، وفي التقرير التالي ترصد "فجر"، حصاد البورصة خلال الشهر الماضي





ووفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية ، فقد تراجعت قيم التداولات إلى 2ر44 مليار جنيه من خلال تداول 549ر5 مليار ورقة منفذة على 471 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 8ر54 مليار جنيه من خلال تداول 953ر4 مليار ورقة منفذة على 532 ألف عملية خلال الشهر الماضي.





وإستحوذت سوق الأسهم على نسبة 42ر35 فى المائة من اجمالي قيم التدولات داخل المقصورة ، فيما استحوذت السندات على 58ر64 فى المائة خلال الشهر.





وإظهرت نتائج التقرير ، أن البورصة المصرية قد ربحت نحو 3ر12 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر ، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوي 7ر727 مليار جنيه مقابل 4ر715 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي ، بنسبة نمو 7ر1 فى المائة.

وأشار التقرير، الي أن مؤشرات البورصة المصرية قد إرتفعت بشكل جماعي خلال الشهر الماضي ، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 11ر2 فى المائة ليصل الى مستوى 02 ر14558 نقطة ، وقفز مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 63 ر3 فى المائة ، ليصل الى مستوى 27ر539 نقطة ، كما زاد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 14ر3 فى المائة ليصل الى مستوى 86ر1436 نقطة.





وعلي صعيد تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية ، فق أظهرت نتائج التقرير أن تعاملات المصريين قد استحوذت على نسبة 8ر73 فى المائة من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1ر18 فى المائة ، والعرب على 1ر8 فى المائة ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



