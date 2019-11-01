"جمال عيد".. ناشط وهمي يدعي المظلومية ويسيء لمصر

يستغل المحامي الهارب جمال عيد حقوق الإنسان، ويدعي دعم المظلومين والمعارضين السياسيين، وهو ستار لمسرحية هزلية للناشط الوهمي جمال عيد، الذي يسئ لمصر بمزاعم الدفاع عن حقوق الإنسان التي انتهكها بسب وانتقاد الفنان الراحل طلعت زكريا، قد عاد عيد مرة أخري لإتهام الدولة المصرية بسرقة سيارته بتقديم تقارير للسفارات الأجنبية لإستقواء بالخارج على الوطن.

سرقة السيارة

يدعي جمال عيد بأن الدولة المصرية سرقت سيارته ليعيش دور الضحية والمظلوم، يأمل عيد بخداع الشعب المصري باعتبار أن الشعب المصري يسمع بدون تفكير وتدبر، واكتفي عيد باستخدام نغمة المظلومية والإساءة للدولة المصرية، لم يفكر المحامي و المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتقديم بلاغ رسمي وقانوني أمام الجهات المختصة، وخاصة أنه رجل قانون، قد أبدى النشطاء السياسيين دهشتهم بسبب عدم تقديم جمال عيد لبلاغ رسمي حتي الأن ذلك بافتراض صحة زعم جمال عيد.

مكالمات مزعومة

قد ادعي عيد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن هناك رقم اتصل به 11 مرة ووجه له رسائل تهديد،" لينسج عيد قصة خرافية يخدع بها الجهات الخارجية التي تموله باعتبره معارض يواجه تهديد علي حياته .

يسعي عيد لشحن الرأي العام الدولي ضد مصر، وقدم عيد تقارير للسفارات الأجنبية يخلق من خلالها صورة ذهنية مغلوطة والتصوير بأنه مظلوم ويعيش حالة من الظلم، يبقي السؤال إذا كان الرقم اتصل به 11 مرة، فلماذا لم يتقدم عيد ببلاغ رسمى؟ خصوصًا وأنه محام ومدافع عن حقوق الإنسان وعلي علم بالقانون، ولماذا اختار عيد هذا التوقيت تحديدًا لتكثيف نشاطه والعمل فيه على إظهار هذه الصورة.

تحقيق رسمي

اكد مصدر مسئول، أن الأجهزة الأمنية تفحص مزاعم الناشط الحقوقي جمال عيد، عن سرقة سيارته وتلقيه تهديدات من جهات رسمية، لم يقدم عيد بأي بلاغات رسمية لإثبات الواقعة أو يأتي بشهود على الحادث، واكتفى بتصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية.

أضاف المصدر، أن عيد يعمل محاميًا، لكنه يرتكب جريمة توجيه اتهام لجهة بدون دليل او إثبات، وكان هدف عيد الحقيقي هو الإساءة للدولة المصرية ونشر الفوضي وليس الحصول علي حقه بشكل قانوني كما يزعم، ويستهدف تشويه صورة مؤسسات الدولة واختلاق وقائع كاذبة في محاولات فاشلة لتأليب الرأي العام الدولي ضد مصر".

وأضاف المصدر، أن عيد لم يفكر في اللجوء لمؤسسات بلده، وأبلغ سفارات أجنبية بادعاءاته، وقدم تقارير يتهم فيها أجهزة الدولة بسرقة سيارته، وأظهر نفسه كشهيد، مقابل أموال وتمويلات يحصل عليها من هذه السفارات، هي خطوة لاستقواء بالخارج ضد الوطن، شدد المصدر، أن مباحث الاتصالات لم تتلقى أي بلاغات بشأن الواقعة التي يدعي "عيد" حدوثها.

نشر أخبار كاذبة

تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ رسمي للمستشار النائب العام تحت رقم 1512 لسنة 2019 عرائض النائب العام، قد اتهم البلاغ الحقوقى جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بنشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج

كما تضمن البلاغ، في حيثياته، اتهامات لعيد بالإضرار بالمصالح العليا للبلاد عن طريق الإدلاء بمعلومات كاذبة ونشرها داخل مصر وخارجها وإرسالها إلى المنظمات الأجنبية والتى تمارس سياسات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وذلك بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.

أضاف البلاغ، أن عيد، اعتاد منذ فترات طويلة على إرسال تقارير لجهات أجنبية تتضمن بيانات كاذبة، بغرض التشهير بمؤسسات الدولة والإساءة إليها، كما يتلقى عيد تمويلات مشبوهة من منظمات أجنبية لنقل صورة مغلوطة عن اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين، هو ما يثبت مشاركته لجرائم جماعة الإخوان الإرهابية، لتحقيق أهدافها الإجرامية، لتهديد الأمن القومى المصرى.

وشدد محمود، فى بلاغه علي ضرورة فتح تحقيقات فوري فى وقائع البلاغ، وإصدار أمر ضبط وإحضار جمال عيد، لقيامه جرائم نشر أخبار كاذبة، والإساءة للدولة المصرية، مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها الإجرامية، كما طالب محمود بوضع اسم عيد على قوائم الممنوعين من السفر، حتي تنتهي التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهة إليه فى البلاغ، كما طلب الأجهزة الأمنية بعمل تحريات، عن تلقيه تمويلات خارجية مشبوهه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.