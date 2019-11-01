أخر أخبار ليفربول اليوم 1 نوفمبر| رسالة شديدة اللهجة من تريزيجيه إلى محمد صلاح.. مفاجأة كلوب.. صدمة نجوم الريدز

شهد ليفربول اليوم الموافق الجمعة 1 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رسالة شديدة اللهجة من تريزجيه إلى محمد صلاح وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :





أستون فيلا ضد ليفربول.. تريزيجيه يوجه رسالة قوية إلى محمد صلاح

توعد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا نظيره محمد صلاح نجم فريق ليفربول، خلال المباراة التي ستجمع كلا الطرفين، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقال تريزيجيه في تصريحاته للحساب الرسمي لفريقه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "بكل تأكيد ستكون مواجهة ليفربول قوية، لكن جميع فرق البريميرليج لديها عناصر مميزه تأهلها للفوز، والمباراة ستكون صعبة للغاية على ليفربول" .





وتابع نجم أستون فيلا : "كلوب نجح في صناعة فريق رائع، وقاد ليفربول للفوز ببطولة دوي أبطال أوروبا، وقدم أداءًا رائعًا خلال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، لذلك ندرك قوة ليفربول وسنحاول الفوز عليهم" .





وأوضح نجم منتخب مصر عن مواجهة مواطنه محمد صلاح، قائلًا: " أنه لاعب رائع ويمكنه التسجيل الأهداف من أنصاف الفرص في أي وقت" .





وأضاف: "أنه خطير للغاية، لا يمكننا تركه دون رقابة، حتى لو بدا احيانًا أنه يعاني من سوء حظ" .





وأنهى: "محمد صلاح شخصية رائعة ومتواضعة، ويتعامل مع الجميع بشكل جيد فى معسكر منتخب مصر، لقد كان صاحب فضل في إقناعي بقدرتي على تحقيق حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي".





ومن المقرر أن تقام مباراة أستون فيلا ضد ليفربول، في تمام الخامسة مساء غدًا السبت، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي .









صدمة في ليفربول.. نجوم الريدز خارج ترشيحات أفضل لاعب في أكتوبر بالدوي الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الجمعة ، عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر، بالدوري الإنجليزي .





وجائت قائمة المرشحين كالتالي :-





إلكاي جندوجان نجم وسط مانشستر سيتي، الذي أظهر براعته في دقة التمرير التي وصلت إلى نسبة 94% خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى جاك جريليش نجم وسط فريق استون فيلا الذي استطاع أن يسجل هدفين ويصنع أخر.





فيما جاء دين هندرسون حارس مرمى شيفيلد يونايتد، بعدما حافظ على نظافة شباكة في مباراتين ومنع فريقه من السقوط في فخ الخسارة خلال شهر أكتوبر .





بالإضافة إلى البرازيلي ويليان نجم فريق تشيلسي الذي استطاع تسجيل هدف وصناعة 2 أخرين، والهداف الإنجليزي جيمي فاردي الذي سجل 4 أهداف دفعة كان من بينهم ثلاثية في شباك ساوثهامبتون، ليعتلي صدارة قائمة هدافين البريميرليج .





وبالتالي، خرج جميع نجوم ليفربول من قائمة الترشيحات للفوز بالجائزة، بالرغم من الفوز على توتنهام وأرسنال خلال الأسبوع الماضي.





وعلى صعيد أخر، يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره استون فيلا، في المباراة المقرر لها غدًا السبت، في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج .









كلوب يُفجرها: ليفربول سيلعب بفريقين

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه يواجه أزمة طاحنة قبل مواجهة أستون فيلا في دور الثمانية لكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.





وكشف كلوب، اليوم الجمعة، أن مناقشات تجرى حول الموعد المناسب لخوض المباراة المقررة أمام أستون فيلا ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.





ويشارك ليفربول، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في قطر خلال نفس الأسبوع الذي تقام فيه منافسات دور الثمانية من كأس الرابطة.





ولدى سؤال كلوب عن التطورات بشأن هذا الأمر، بما في ذلك اقتراح أن يدفع ليفربول بفريقين من لاعبيه في كلا المنافستين المقررتين بالأسبوع نفسه، رد قائلاً "لا أعرف متى ستكون المواجهة أمام أستون فيلا".





وأضاف في تصريحات نشرها نادي ليفربول بموقعه على الإنترنت "ناقشنا الأمر بالفعل، فلابد من ذلك لأنه لم يتبق وقت طويل لاتخاذ القرار، ولم يتخذ القرار النهائي حتى الآن".









صدام بين كلوب ولامبارد على أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

دخل المدير الفنى لنادى ليفربول يورجن كلوب، في قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب فى الدوري الانجليزي الممتاز للشهر المنصرم أكتوبر .





وجاءت القائمة للحصول على جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الانجليزي كالتالي:





يوجين كلوب مدرب ليفربول ، فرانك لامبارد المدير الفنى لنادى تشيلسي، برندان رودجرز مدرب ليستر سيتى، ودين سميث مدرب أستون فيلا ، وجراهام بوتر مدرب برايتون.





وقد توج كلوب بجائزة أفضل مدرب فى الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر سبتمبر الماضى، بعد تجاحه مع ليفربول لتحقيق الفوز فى المباريات الثلاث التى أقيمت في ذلك الشهر على نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وشيفيلد يونايتد بالترتيب.





وجاءت هذه المرة الثانية على التوالي التى يتوج فيها المدرب الألماني بجائزة "مدرب" الشهر" في البريميرليج بعد التتويج بشهر أغسطس الماضى، وذلك بعدما تمكن ليفربول من حصد العلامة الكاملة في أول أربع جولات، حيث حقق الفوز على نوريتش سيتي وساوثهامتون وآرسنال وبيرنلي بالترتيب.





ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي "البريميرليج" برصيد 28 نقطة ، متفوقاً بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي.





يذكر ان المدرب الألماني يورجن كلوب ، هو من حصل على جائزة أفضل مدرب في الشهر الماضي سبتمبر ، وذلك للمرة الثانية منذ بداية الموسم .





سبب عدم إجراء كلوب أي تغيرات على مستوى التشكيل الأساسي لليفربول

يعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، على عدد محدد من قوام الفريق، في التشكيل الأساسي للفريق، مع عدم إجراء أي تغييرات ملحوظة خلال توالي المبارايات.





وأوضحت صحيفة التايمز البريطانية، أن يورجن كلوب يستعين بأحدث الأبحاث الرياضية الخاصة بإصابات الملاعب، بجانب طلبه زيادة أفراد الجهاز الطبي في ليفربول، من أجل زيادة المستويات البدنية الخاصة بنجوم الفريق.





وأشارت الصحيفة البريطانية، أن مشاركة المصري محمد صلاح ضد توتنهام سبت اندهاش الكثير من متابعى وعشاق ليفربول، على الرغم من غياب اللاعب عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق قبل المباراة بسبب الإصابة التى تعرض لها فى الكاحل أمام ليستر سيتي





وأضافت أن محمد صلاح قد غاب عن 3 مباريات فقط بداعي الإصابة، تحت قيادة الألماني كلوب، في حين غاب زميله السنغالي مباراتين فقط لنفس السبب، وتغيب الهولندي فيرجيل فان دايك عن مباراة وحيدة منذ قدومه إلى قلعة أنفيلد.





وعلى صعيد أخر، يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره استون فيلا، في المباراة المقرر لها غدًا السبت، في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 28 نقطة، متفوقاً بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة .



